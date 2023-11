Krausz Gábor és Mikes Anna: „A házasság is benne lehet a pakliban”

Krausz Gábornak a Dancing with the Stars elhozta a boldogságot, és a rajongók már a parkett mellett a való életben is együtt látnák a sztárszakácsot és táncpartnerét, Mikes Annát – írta meg a Bors.

Fotó: @gabor.krausz/Instagram

Az elmúlt hetekben Krausz Gábor nemcsak konyhaművészeti tehetségéről, hanem táncos képességeiről is tanúbizonyságot tett, és a közönség imádja őket.

Az élet azonban nem mindig volt ilyen fényes Gábor számára. A házasságában csalódásokat élt meg, de a Dancing with the Starsban megtapasztalta a felhőtlen boldogság érzését is.

A közönség szorosan figyeli őket, és a szavazatok tükrében egyértelmű, hogy a nézők szívesen látnák a párost a való életben is együtt.

A Borsonline média érdeklődése a sztárszakács és Anna iránt nőtt, különösen Krausz és Tóth Gabi válása után. A közösségi médiában szingli nők ezrei fordultak Gábor felé, de a legnagyobb figyelem mégis az Anna iránti kémia körül összpontosult.

A rajongók reménykednek abban, hogy a táncos páros a verseny után is közel marad egymáshoz, és remélik, hogy a való életben is együtt találják meg a boldogságot.

Az elismert jósnő, Lénárt Évi, szavai szerint a táncos duó közt különleges kémia érezhető, és Anna pozitív hatással van Gáborra. A jósnő elmondta, hogy bár Gábor jelenleg nem áll készen a komoly kapcsolatra, a jövőben ennek nagyobb az esélye.

Azt is hozzátette, hogy Anna és Gábor közötti közelgő kapcsolatban még a házasság is benne lehet a pakliban.

Egyelőre Krausz Gábornak időre van szüksége, de a jövő ígéretesnek tűnik mind a táncban, mind az életében. A Dancing with the Stars döntőjében kiderül, mi vár rájuk a parketten, és vajon a boldogságuk újabb fejezetei követik-e majd az életben.