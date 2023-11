Krausz Gábor durván visszavágott Tóth Gabinak, amikor kiderült, hogy szenvedélyes táncot visz színpadra a Fricska táncosával

Fegyverré vált a simogatás, ami az énekesnő válásról szóló klipjében és a táncprodukcióban is szerepel.

Kép: Tóth Gabi / Facebook

Tóth Gabi a Sztárban sztár leszek vasárnapi adásában fellépőként is részt vesz – szúrta ki az Index. Az énekesnő a frissen megjelent számát, az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól szóló Átkozott nyárt adja majd elő.

Emellett pedig egy szenvedélyesnek beharangozott táncprodukcióval is készül, amelyet a Fricska együttesből is ismert Papp Máté Bencével mutatnak majd be.