Kegyetlen gyerekkorára emlékezett Vastag Csaba felesége, Evelin

Vastag Csaba és Domján Evelin házassága nem kezdődött zökkenőmentesen. Csaba édesapja a mai napig nem áll szóba velük, mert nem tudja elfogadni nejét.

Nem felejti el, honnan indult. Forrás: TikTok

Evelin élete ettől függetlenül sem volt egyszerű: a HOT! magazinnak nehéz gyermekkoráról mesélt.

Nehézkesen indult az életünk: anyukám elvált apukámtól, öt gyerekkel költözött Budapestre. Nagyon szorgalmas ember, egész életében dolgozott – ez mind a mai napig így van –, de azért nehéz volt eltartania minket. Nagyon fontos, hogy sose felejtsük el, honnan jöttünk. Kicsiként azt láttam a szüleimtől, hogy ha néha esetleg kevesebb jutott valamiből, akkor is inkább nekünk, gyerekeknek adtak. Például apukám megtartotta nekünk a legjobb falatokat egy ételből, ő meg a kevésbé jó részét ette meg. Ez egy nagyon jó tanítás, mert így belém ivódott, hogy gondolnom kell másokra is. Ez egyébként nemcsak karácsonykor, hanem egész évben jellemez. Nem mindig anyagi vagy tárgyi támogatást adunk, hanem rengeteg jótékonysági koncertet is tartunk a zenekarommal.