Aurelio teljesen új arcát fogja megmutatni a börtön után

Aurelio két év után hagyhatta el a börtönt,ezalatt teljesen megválzotott, és ezt mindenkinek meg akarja mutatni.

Fotó: Rtl.hu/Fókusz

Hat nap telt el azóta, hogy két év után Aurelio szabadult a börtönből, és ismét beléphetett a bajai családi házuk ajtaján. A Való Világ hatodik évadának győztese a Fókuszt engedte be elsőként, hogy elmesélje, hogyan élte meg a szabadulását és a rácsok mögött töltött éveket.

A börtönben Aurelio nemcsak minden szabályt betartott, hanem díjazás nélküli munkát is vállalt, drogmegelőzési és agressziókezelési csoportokba járt, ezért is kapott jó magaviselete miatt kedvezményt, majd reintegrációs háziőrizetbe helyezték. Aurelióból a börtönévek alatt apa lett: szabadulásakor bajai otthonában várta kétéves kislánya, Szofi, akit akkor ölelhetett meg életében először – számol be a Fókusz.

Az egy leírhatatlan pillanat volt. (…) Így egymásra néztünk, és nagyon elérzékenyültem

– mesélte.

Aurelio úgy érzi, teljesen más ember lett a börtönben, és meglepődik, milyen egoista nyilatkozatokat tett azelőtt, hogy elítélték. Nyugodtabb személyiség lett, az új hobbija pedig az olvasás. Úgy fogalmazott: a börtönben több könyvet olvasott el, mint ahány éves. Filozófiai, pszichológiai és történelmi könyveket búj elsősorban.

Bármennyire hihetetlen, mielőtt megszólalok, szoktam előtte gondolkozni is, szóval nem vagyok már az a 100 százalékos ösztönlény

– fogalmazott Aurelio, aki szeretné, ha az emberek is látnák, hogy megváltozott.