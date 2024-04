Rubint Réka megmutatta hatalmas melleit, lázba jöttek a rajongók – fotó

Az aerobikedző hatalmas mellet és kockahasat villantott. Szerinte semmi sem sz*r.

Rubint Réka meg sem állt Kubáig, ugyanis most ott tartja Alakreform-táborát. Az edzések mellett a résztvevőknek kikapcsolódni is van idejük, városnézésre, táncolásra, napozásra, tengerparti sétára is van lehetőségük. Sőt, delfinekkel való úszásra is volt idejük és lehetőségüket – írta a blikk.hu.

Rubint Réka büszke a testére/Fotó: tv2

Az aerobikedző azt vallja, hogy hatalmas akaraterővel, kitartással bármit elérhet az ember. Rubint Réka az élő példa erre. A 45 év feletti édesanya nagyon büszke a testére, egy deka felesleg nincs rajta, izom viszont annál több.

Az edző a kubai nyaralásról egy igazán szexi képet posztolt ki magáról az Instagram oldalára. Hatalmas dekoltázsát és kockás hasát, alakját sokan megirigyelhetik.

„46 éves leszek nyáron. 3, csodálatos értékrendű gyerek, 22 év házasság… ééés a bakancslistás KUBA adta életérzés. Amikor azt mondják, hogy minden sz*r, amit csinálok, akkor csak mosolygok és felteszem a legfontosabb kérdést: Ha ilyen a sz*r, milyen a jó?! Soha ne engedd, hogy a belső hangodra hatással legyen a külvilág zaja! Te csak élj és úgy élj, ahogy TE szeretnél! Ez a Titok!

– fogalmazott a bejegyzésében.