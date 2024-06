Azahriah be akar olvasni Orbánnak, nyugdíjba küldené a miniszterelnököt

Korunk legnagyobb magyar zenei sztárja, Baukó Attila, vagyis Azahriah egy külföldi lapban beszélt arról, hogy azt mondaná Orbán Viktornak, hogy már nem kéne vezetnie az országot.

A 22 éves Baukó Attila, vagyis Azahriah két héttel ezelőtt három, közel telt házas gigakoncertet adott a Puskás Arénában. A fiatal énekes történelmet írt, ilyent senki nem tudott összehozni Magyarországon. A jelenségre külföldön is felfigyeltek most pedig egy francia lap is az ő sikeréről mesél az olvasóknak. Többoldalas portrét készített ugyanis Azahriah-ról a tekintélyes Le Monde napilap, amely Orbán Viktorral szembeszálló erőként emlegetik a fiatal előadót,.

A Blikk felhívja a figyelmet arra, hogy Le Monde Baukó Attila kamaszkori otthonába, Újpalotára is ellátogatott, ahol Baukó Csaba, Azahriah bevallottan Fidesz-szavazó nagybátyja él, aki a cikkben meg is jegyzi, hogy az unokaöccsének azt tanácsolta, ne formáljon politikai véleményt, azt inkább tartsa meg magának. Közéleti megnyilvánulásai ellenére az énekes kifejti, hogy továbbra is zenészkarrierben gondolkodik, de kitért arra is, mit tett volna, ha a miniszterelnök elment volna az egyik koncertjére.

Szívesen láttam volna a koncertemen a közönség soraiban, de azt is elmondtam volna neki, hogy már nem kéne az országot vezetnie

– fogalmazott Azahriah, aki elárulta, hogy Magyar Pétert érdeklődéssel követi a színre lépése óta, de arról már nem nyilatkozott, melyik pártra szavaz a választásokon.

Baukó Attila Fotó: Facebook/Azahriah