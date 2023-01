Legyen csúcskategóriás iPhone-od olcsón! – itt a Rejoy.hu

Az Apple iPhone az utóbbi években igazán ikonikus darabbá vált a mobiltelefon piacon és sokan vágynak egy saját iPhone-ra, esetleg szeretnék megvásárolni a legújabb modellt, de vagy a pénztárcájuk vagy a környezettudatossági szempontok miatt még nem vágtak bele a vásárlásba. Nekik van egy jó hírünk! Mostantól elérhető a megfizethető iPhone, hiszen ősztől Magyarországon is megjelent a Rejoy.hu! (x)

Egyszerű adásvétel

A Rejoy.hu 2019-ben jött létre azzal a céllal, hogy biztonságossá és egyszerűvé tegye a használt telefonok adásvételét. Az oldal létrehozói megoldást kínálnak arra, hogy lehet egyszerre egyszerű és megbízható a javított telefonok eladása és vásárlása. Az oldal használatával elkerülhető a telefon eladással járó vesződség, vásárlóként pedig biztosak lehetünk abban, hogy nem kapunk rejtett hibás telefont.

A folyamat rendkívül egyszerű: eladóként nincs más tennivaló, mint a Rejoy.hu-n megválaszolni néhány egyszerű kérdést a telefonnal kapcsolatban, majd az automatikus értékbecslő kiszámolja az árat és már nincs is más hátra, mint várni a futárt, aki díjmentesen felveszi a telefont.

Vásárlóként pedig a kiválasztott telefon kosárba helyezése és kifizetése után szintén kényelmesen hátra lehet dőlni, hiszen néhány napon belül, szintén díjmentesen, egy futár házhoz szállítja a megvásárolt készüléket.

Megbízható minőség

Egy felújított telefon esetében mindig felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire megbízható a készülék, amit kapunk. A Rejoy.hu kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a megbízhatóságra és az esetleges rejtett hibák kiküszöbölésére. Ennek érdekében minden telefon, ami beérkezik eladásra, egy teljeskörű átvizsgáláson és szükség esetén javításon esik át.

Szakértők ellenőrzik a telefon hardver és szoftver részét, az akkumulátor töltési ciklusát, a kamerát, a kijelzőt, a nyomógombokat, a mikrofont és minden szükséges szegmenst a telefon megfelelő működéséhez.

Az ellenőrzésen túl pedig alapos külső és belső tisztítást is végeznek a készüléken, így biztosan nem éri meglepetés az új tulajdonost. Az így ellenőrzött készülékek jellemzően 85-90%-os teljesítményre képesek az új készülékekhez képest.

Second hand telefonok esetében gyakran aggódnak a vásárlók, hogy mi történik akkor, ha elromlik a telefon, hiszen a garancia valószínűleg lejárt, így minden javítási költség a vásárlót terheli majd. A Rejoy.hu válasza ezekre az aggályokra a 12 hónapig érvényes javítási garancia, valamint a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, ami minden készülékre érvényes.

Környezet- és pénztárcabarát megoldás

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a tudatos fogyasztás, amivel a bolygónkat igyekszünk megóvni annak érdekében, hogy csodáit még sokáig élvezhessük. Sokan nem tudják, de az okostelefon gyártásnak jelentős környezetszennyező hatása van, hiszen a készülékekhez szükséges, véges számban előforduló nyersanyagot a földfelszínből nyerik ki.

Emellett pedig minden, a kukában végzett telefon a veszélyes hulladékok népes táborát erősíti. A szemétbe dobott telefonok pedig a világ összes veszélyes hulladékának 70%-át teszik ki. Ijesztő, nem?

Ha pedig még ez sem lenne elég, van egy utolsó érvünk, ami után biztosan a sokan teszik le a voksukat a javított telefonok mellett. Ez pedig az ár! A Rejoy.hu-n forgalmazott iPhone használt készülékek ára a piaci ár 40%-áért érhetők el.

A kedvezmény azt jelenti, hogy egy használt Apple iPhone már akár 30 ezer forintért is a tiéd lehet. De az árengedménynek hála akár egy újabb kategóriás készülék is megvásárolható egy régebbi széria bolti áráért. Ha pedig az egyösszegű kifizetés túl megterhelő, az oldalon keresztül 12 havi részletfizetésre is van lehetőség.

Partner tartalom (x)