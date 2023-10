Visszaesőben a magyar villanyautó piac – eladhatatlan lesz a használt?

A magyar használt autópiac hosszú ideje tartó áremelkedése most végre fordulóponthoz ért.

Illusztráció: Pixabay

A Vezess.hu jelentése szerint az árak minimálisan csökkenni kezdtek, és sok esetben az eladók komoly engedményekre kényszerülnek, különösen a drágább autók esetében. Az összes megjelent hirdetés átlagára szeptemberig minimálisan, egy százalékkal csökkent, ami azt mutatja, hogy végre megállt az áremelkedés.

Az Origo szerint korábban a fiatal, keveset futott autók gyorsan találtak vevőre, de most már az árazás is meghatározó tényezővé vált, és gyakran előfordulnak jelentős alkuügyletek a vevők részéről.

Az átfordulás a villanyautók piacán is érezhető. Korábban előfordulhatott, hogy egy pár éves BMW i3 tulajdonosa néhány hónap után többletet kapott az autójáért, mint amennyiért megvásárolta. Most viszont a kereskedők a rajtuk ragadt villanyautókon gyakran veszteségeket könyvelnek el, és ebben a szegmensben is majdnem kétmillió forinttal csökkent az átlagár.