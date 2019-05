Mandátum nélkül maradt az LMP – lemond a pártvezetés

Lemond az LMP elnöksége – jelentette be Keresztes László Lóránt társelnök a párt sajtótájékoztatóján vasárnap este az EP-választások után. Azt mondta, egységes döntést hozott a párt elnöksége arról, hogy lemondanak, és gondoskodnak a párt tisztújításának megrendezéséről.

Keresztes László Lóránt megköszönte mindenkinek, aki szavazott az EP-választáson, és az aktivistáiknak is a munkát. Azt mondta, egy pozitívumot tud mondani, hogy a klímaváltozást, mint sorskérdést legalább a kommunikáció szintjén sikerült a közéletbe átvinni, ezt azonban nem sikerült szavazatokra váltaniuk.

Keresztes gratulált mindenkinek, aki mandátumot szerzett, jó munkát kívánt nekik, és hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy az EP-nek választ kell találnia a klímaváltozásra, a bevándorlásra, és az elvándorlásra.

Demeter Márta társelnök azt mondta, szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a választókkal, ezért sokat lesznek a jövőben is az emberek között. Azt mondta, a fenntarthatóságért fognak küzdeni, és hogy ehhez minél nagyobb támogatást szerezzenek.

Vágó Gábor EP-listavezető azt mondta, szerinte a választók megbüntették az ellenzéki pártokat a 2018-as fiaskó miatt, és ezért büntették meg az LMP-t is. Szerinte meg kell fontolni, hogy miért a neoliberális kritika maradt a Fidesz egyetlen ellenzéke.

Arról beszélt, hogy szükség van arra, hogy a rendszerkritika Magyarországon is gyökeret verjen, ugyanis szerinte a neoliberalizmus a legfőbb oka a globális klímaváltozásnak, és ez is csak támogatja a fennálló rendszert, szerinte ennek képviselői vannak az ellenzéki oldalon is.

Vágó azt is mondta, hogy magukba kell nézni, és át kell gondolni, hogy miként lehet az Európában sikeres rendszerkritikát Magyarországon is megvalósítani. "Bélyeget nyomott ránk a tavalyi harakiri, ezért újra hitelességet kell nyerni az ökopolitikának" – mondta, hozzátéve, hogy a hitelességi válságot most nem tudták leküzdni, de a következő években szerinte sikerülni fog.

Vágó szerint a klímaváltozás kérdését az LMP rakta fel a térképre, de a tavalyi htelességi válság miatt a választók nem őket bízták meg a probléma rendezésével. Vágó hangsúlyozta, hogy vissza kell találni azokhoz a választókhoz, akik "a tavalyi bohóckodás" miatt elhagyták a pártot.

Hangsúlyozta, hogy jelen állás szerint nem csak az LMP-nek nem lesz EP-képviselője, de Magyarországról egyáltalán nem megy zöld képviselő az EP-be, ugyanis a kiszivárgott adatok szerint Jávor Benedek sem jut be az MSZP-Párbeszéd listájáról.

Kérdésünkre Vágó kifejtette, hogy szerinte a DK nem tekinthető rendszerellenzéknek, mert a NER-nek is az az alapja, hogy nagyvállalatokkal kötnek megállapodásokat, és bár a DK most úgy tűnik, hogy nagy felhatalmazást, felelősséget kapott, de szintén azt a politikát képviseli, ami a nagyvállalatokat hozza helyzetben.

Arra a kérdésünkre, hogy nem érzik-e úgy, hogy be kéne fejezniük a működést, Kanász-Nagy Máté szóvivő azt mondta, hogy addig fogják folytatni, amíg a korunk problémái nem oldódnak meg. Azt mondta, ilyen az éghajlatváltozás is, és hogy küzdeni fognak akár a nagyvállalatok, akár a korrupció, akár az éghajlatváltozás ellen, és amíg ezek meg nem oldódnak, addig folytatják.

Ennek ellenére új vezetésre van szüksége a pártnak, a bejelentés szerint június folyamán lesz a tisztújítás.

Forrás: hvg.hu