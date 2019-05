Gyurcsány: én maradok a DK vezetője

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc egy szerdai interjúban megerősítette: pártja nem rúgja fel az önkormányzati választással kapcsolatos együttműködést.

– mondta a pártelnök felesége, Dobrec Klára jövőbeni szereplésével kapcsolatban. Hozzátette:

"First ladyként kezdte, ha úgy tetszik, aztán aktív maradt, fórumokat tartott, blogot írt, régóta ott van a közéletben. De hivatásos politikusként ma még új, egy a 12 – országgyűlési és európai parlamenti – képviselőnk közül, akik az elnökség tagjaival együtt alakítják és képviselik a politikánkat. Nagyon jól fogadták őt a választók. De hogy végül mi lesz ő a politikában azt ma még nem tudhatjuk. Remélem, hogy sikeres lesz. Kapott öt évet, és most fogja bizonyítani, hogy valóban jó politikus. Nemcsak jó szereplő, nemcsak egy megnyerő személyiség egy kampányban, hanem jó politikus. Mert a politikusi szerep legfeljebb egyharmada a publikus szereplés. Ebben Klára bizonyítottan jó, most majd remél megmutatja, hogy a másik kétharmad is megy neki. Ilyennek ismerem."