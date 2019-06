Puzsér kitáncolhat az előválasztásból, ha nem teljesülnek a feltételei

Szerinte a baloldal érdemein felül vinne el kerületi polgármesteri helyeket, miközben a Budapest-minimumról szóló tárgyalások nem haladnak sehova.

Hosszú posztot osztott meg Facebook-oldalán Puzsér Róbert budapesti főpolgármesterjelölt (közéleti megmondóember, publicista), amelyből leginkább az szűrhető le, hogy mégsem vesz részt az ellenzéki főpolgármesterjelölteknek kitalált előválasztáson, ha nem változnak a körülmények – szúrta ki a hvg.hu.

Fotó: YouTube/Puzsér Róbert

Puzsér ugyanis arról ír, hogy az EP-választás után (mikoron is a Jobbik összement, az LMP láthatatlanná vált – korábban ez a két párt állt be mögé) újrakezdődött az osztozkodás a baloldali tömb (MSZP-DK-Momentum) részéről a kerületi polgármesteri helyek tekintetében, és ebből a baloldali blokk szépen elkezdte kiszorítani az LMP-Jobbik tömböt.

Budapesten az ellenzék számára húsz nyerhető kerület van. Az MSZP-Párbeszéd tandem tíz százalékos budapesti támogatottságával e kerületek felében[!] állít polgármester-jelöltet. A Jobbik és az LMP három-három százalékos budapesti támogatottságával, mely még így is az ellenzéki szavazatok tizede, nulla és nulla kerületet kap. Amikor rákérdeztem arra, hogy mi indokolja ezt az aránytalanságot, a gyurcsányista-szocialista tárgyalódelegáció a tavalyi országgyűlési képviselőválasztás eredményére hivatkozott. Ekkor jeleztem, hogy annak a választásnak az eredménye alapján a Jobbiknak és az LMP-nek több kerület is jár. Válaszukból kiderült, hogy a Jobbik és az LMP esetén ez nem számít. Szavazhatnak bárhogy az emberek, a szocialisták a pozícióikban maradnak. Budapesten az ellenzéki szavazók fele nem hajlandó sem a DK-ra, sem az MSZP-re szavazni, a fővárosi kerületek nyolcvan százalékában mégis ők állítanak polgármester-jelöltet. Ez gyalázat.

- írta bejegyzésében Puzsér Róbert.

A publicista arra is kitért, hogy korábban arra kérte a pártokat, egyeztessék programjaikat, alakítsanak ki egy Budapest-minimumot. De a baloldali blokkból ezen tárgyalásokra senki nem ment el, mindenki csak a pozíciókra hajt szerinte.

A DK és az MSZP a május 26-ai eredmények ismeretében úgy tárgyal, hogy az Orbán Viktor elismerését is elnyerné. Orbán a komplett ellenzéket aprózza fel és szorítja ki ugyanazzal a kíméletlenséggel, amellyel Gyurcsány az ellenzék erőtlenebb szereplőit. Ez kétségtelenül hatékony érdekérvényesítés, csak ne pózolna azzal a balliberális tömb, hogy ők a „demokratikus oldal”

- olvasható a bejegyzésében.

Puzsér arra is kitért, hogy még mindig nem lehet tudni semmit arról, hogy az előválasztáson hogy lesz az elektronikus szavazás. Szerinte ezt a DK szabotálja oly módon, hogy indokolatlanul sok napot hagyna a regisztráció és az előválaszás között, ezzel is csökkentve a szavazókedvet. Ráadásul még olyan feltéeteleket is támasztanak, amelyekkel sok budapesti kedvét elveszik a szavazástól – így Puzsér.

Számtalan technikai részlet máig nem tisztázott, az aláírásgyűjtés vége és a szavazás megkezdése között a tárgyalás feltételeit diktáló DK három[!] napot akar hagyni a kampányra. Ez a verseny így nem átlátható és nem demokratikus, a résztvevő pártokat azonban ez cseppet sem zavarja.

Puzsér Róbert mindezek fényében belengette, ha semmi nem változik, akkor ő nem vesz részt az előválasztáson.