Orbán raportra hívja minisztereit

Sorra beszélget Orbán Viktor minisztereivel, államtitkárokkal, értékeli eddigi munkájukat – mondták az atv.hu-nak kormányzati források.

Rogán Antal kabinetminiszternek a pozíciója megkérdőjelezhetetlen. A kiszivárgott hírek szerint a “régiekkel”: Semjén Zsolttal, Varga Mihállyal, Szijjártó Péterrel, Pintér Sándorral, Süli Jánossal is elégedett Orbán Viktor. Palkovics László teljesítményének a megítélését nem rontotta a nagy konfliktusa az Akadémiával sem.

Orbán Viktor a ciklus közepéig kérte fel a Fidesz tavalyi választási győzelme után minisztereit a kormányzati munkára. Ez valamennyiük számára kétéves terminust jelent formálisan, a ciklus félidejéig szól, noha a sajtóban Pintér Sándor belügyminiszter esetében jelent csak meg a félidős vállalás, és akkor a sajtóban Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét hozták összefüggésbe a Belügyminisztériummal.

Azt már jóval a tavalyi parlamenti választások előtt lehetett hallani, hogy Trócsányi László igazságügyminiszter megbizatása lerövidülhet majd, mert a miniszterelnök minden bizonnyal uniós biztosnak jelöli. Erről tavaly januárban itt írtunk. A jelölése decemberben hivatalosan meg is történt, Trócsányi László, mint listavezető EP-képviselő lett Brüsszelben.

Az igazságügyi miniszteri csere kapcsán június közepén megkérdeztük Orbán Viktort, és a válaszából kiderült: nem szeretne más miniszteri poszton változtatni. A távozó Trócsányi László helyére Varga Judit EU-kapcsolatokért felelős államtitkárt kérte fel miniszternek, ő pénteken a parlament előtt le is tette az esküt. Amikor egy hónapja a kormányátalakításról kérdeztük, a miniszterelnök az atv.hu-nak úgy fogalmazott: a “nix ugri bugri” politikáját követi. Ezzel kormánya stabilitására, mint politikai értékre utalt.

A “nix ugri bugri” elve ugyanakkor forrásaink szerint nem zárja ki, hogy a ciklus felénél – ősszel vagy akár jövő januártól – változtasson a miniszteri vagy államtitkári névtáblákon adott esetben, ha szükségesnek látja. A cél a 2022-es parlamenti választási győzelem. Ha lesz is változtatás, az az “odavezető út”, mind kormányzati struktúrában, mind a személycseréket illetően – fogalmazott forrásunk. A miniszterelnök tavaly, az áprilisi győzelme utáni beszédében világossá tette: a 2010-2030 közötti húsz évet egy korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha a tervek hosszú távra szólnak.

A miniszterelnök így most sorra beszélget minisztereivel és az államtitkárokkal, értékeli a teljesítményüket – erősítették meg kormányzati források munkatársunknak. A konzultációk már a múlt héten is folytak. Több miniszter, köztük Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Palkovics László innovációs miniszter, de EMMI-államtitkárok is jártak már a miniszterelnöknél – tudtuk meg. A beszélgetés során az elmúlt éves teljesítményüket értékeli, de az elkövetkező időszak stratégiájáról is beszélnek az adott szakterületen.

A megbeszélés a miniszterelnökkel egyik forrásunk megfogalmazása szerint “az újak számára érdekesebb”, a régiekkel, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, vagy legközvetlenebb munkatársával, Rogán Antallal elégedett a miniszterelnök, kabinetminiszterének a pozíciója, csakúgy, mint a KDNP-elnök Semjéné, megkérdőjelezhetetlen – állították forrásaink egyöntetűen, hozzátéve: a kormányzati kommunikációért, tájékoztatásért felelős minisztere olyan “nagy rendszereket mozgat”, amire rajta kívül más nem lenne képes. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a legutóbbi maratoni, többször megszakított EU-csúcson, az Európai Tanács ülésén Brüsszelben – ahol végül megszületett a döntés a CDU-s Ursula von der Leyen jelöléséről Juncker utódjának, és amit Orbán Viktor a V4-ek sikerének könyvelt el – Rogán Antal végig ott volt a miniszterelnök mellett, erről a miniszterelnök által posztolt fotó is tanúskodik a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor Varga Mihállyal, Szijjártó Péterrel, Pintér Sándorral is elégedett. Velük gyakran, van, akivel naponta egyeztet, a költségvetés elfogadása előtt pénzügyminiszterével például ez a “kötelező” elfoglaltság a számukra. Az 5 százalék fölötti első negyedéves imponáló gazdasági növekedés a 4 százalékos várakozást is fölülmúlta.

Palkovics László is “jó osztályzatot” kapott, a miniszterelnök értékeli a teljesítményét az innovációs megatárca élén. A szemében nem változott innovációs miniszterének a megítélése az MTA-val való egyéves, az akadémiai oldalon forrongást és ellenállást, de nemzetközi fronton is nagy visszhangot kiváltó konfliktus miatt.

