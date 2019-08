Nem rezeltek be – visszaszólt a Coca-Cola a bojkottot hírdető fideszeseknek

A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.

A hétvégén a fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt, a kormányoldal és médiája is felháborodott egyetlen plakát miatt. Elindult egy online petíció, amelyben a plakátok eltávolítását kérik.

A Coca-Cola Magyaroszág hétfőn közleményt adott ki, amiben azt írják az ügyre reagálva, hogy a Sziget Fesztivál idei témája a ’Love Revolution’, azaz a „Szeretet forradalma”, amellyel „a Coca-Cola örömmel vállal közösséget, hisz az egyenlőség és a sokszínűség alapvető értékeink. Az ikonikus, több országban is megjelenő, szivárványos palackcímkénk is ezt fejezi ki, ezen értékek előtt tiszteleg. A szivárványos címkékkel ellátott, limitált szériás 0,5 literes Coca-Cola zero termékeket a Sziget fesztivál területén lehet megvásárolni.”

A kampányt városszerte kihelyezett plakátokkal kísérik, „a háromféle plakáton egy-egy Coca-Colát ivó pár szerepel – hetero- és homoszexuális párok egyaránt. Ezzel valóban szeretnénk üzenetet közvetíteni: a hitünket abban, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, szerelemre; hogy a szerelem érzése ugyanaz (#loveislove). Sok reklám – nemcsak a Coca-Coláé – esetében megoszlik az emberek véleménye: van, akinek tetszik, és van, akinek nem. Természetesen tiszteletben tartjuk, ha másoknak eltér a véleménye a miénktől.”

A cégnél hisznek abban, hogy

mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, vallástól, nemtől, életkortól, etnikai származástól, beszélt nyelvtől, hobbiktól és véleményektől. Hiszünk abban, hogy mind a hetero-, mind a homoszexuálisoknak joga van azt a személyt és úgy szeretni, ahogy nekik a legjobb.

Reklámjainkban, posztjainkban, üzeneteinkben kifejezzük az általunk képviselt elveket, így az emberek egyenlőségébe vetett hitünket. Azt gondoljuk, hogy egy olyan világban, amely ezeken az értékeken alapul, mindenki felszabadultan, boldogan élhet.

A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is.”

Forrás: hvg.hu