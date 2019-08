Bérgyilkossal ölette meg a kutyáját egy nő

A nő egyszer már kitette a kocsijából, magára hagyva, de akkor az állatvédők közbeszólásának köszönhetően vissza kellett vinnie az ebet az otthonába.

A történtek után a Baranya megyei, dencsházi állatvédők új gazdát kezdtek keresni a kutyának. Akadt is egy jelentkező, aki elvitte volna, sőt, minden költséget magára akart vállalni, de a kocsmáros akkor letagadott mindent.

Hátra volt kötve, elszakítva a külvilágtól, de amikor néhanapján elszökött, nagyon boldog és barátságos volt, mindenkihez dörgölőzött egy kis simogatásért, minden kutyussal játszani akart, annyi szeretet volt benne

– kezdte a Borsnak a helyi állatvédő, Nagy Mónika.

B. Zsuzsa – ahelyett, hogy átengedte volna egy másik gazdának – megtagadta az új élet lehetőségét Lénától:

egy helyi, korlátozott értelmi képességű férfit bízott meg azzal, hogy tegye el láb alólaz ebet. A férfiaek a gyilkosságért krumplival, kenyérrel, hússal és alkohollal fizetett a kocsmárosnő.

„Már megkapta az első csapást a baltával, amikor sikerült elszöknie. Szegény, árva lélek annyira bízott a gazdáiban, hogy a kocsma elé menekült, mintegy az életéért könyörögve. De ehelyett visszavitték azok az emberek, akikben a leginkább bízott” – mesélte a lapnak az állatvédő elkeseredetten. Az esettel kapcsolatban az is kiderült, hogy a gyilkosságot B. Zsuzsa gyerekei is végignézték, sőt, a menekülő állatot az egyik fia kísérte vissza a felbérelt férfihez, hogy az fejezze be a munkáját.

Úgy tudni, Lénát a brutális és kegyetlen bántalmazás után végül még élve temette el a férfi.

A szörnyű tettről a dencsházi állatvédőktől értesült a Szurkolók az Állatkínzás Ellen vezetője, aki feljelentést tett. A rendőrség állatkínzás miatt kezdett nyomozni, a telek átkutatása során kiásatták Léna tetemét Lajossal, a felbérelt gyilkossal. Az esetet egy, a Borshoz eljutott hangfelvétel is megerősíti, amin Lajos beismeri tettét, és azt is, hogy élelmiszerrel, valamint alkohollal fizették ki.

Szeretnénk elmenni a bíróságra is, de tervezünk egy figyelemfelhívó demonstrációt is a kocsmája előtt. Ez az eset az extra kegyetlen állatkínzások közé tartozik, így ha ezért nem kap az illető büntetést, akkor az az állatvédelem megcsúfolása lesz

– mondta Kapin Richárd a Szurkolók az Állatkínzás Ellen vezetője.

Cikk- és címlapkép: Pixabay (illusztráció)

