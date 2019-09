Pikóéknak adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság: nem történt törvénysértés

A Fővárosi Választási Bizottság kedden kimondta: nincs bizonyíték, hogy bármilyen jogsértést követett volna el a VIII. kerültei ellenzék.

Míg a józsefvárosi választási bizottság elmarasztalta Pikó Andrásékat az ajánlóívek jogosulatlan feldolgozása miatt, addig a Fővárosi Választási Bizottság megváltoztatta a határozatot. Egyhangúlag megállapították: a VIII. kerületi választási iroda csupán két, feltételezéseken alapuló újságcikk miatt még nem mondhatta volna ki, hogy jogsértést követett el az ellenzéki polgármesterjelölt stábja.

Múlt szerdán este rendőrök szálltak kiPikó Andrásék Baross utcai kampányközpontjába házkutatást tartani, miután hétfőn a kormánypárti Magyar Nemzet személyes adattal visszaéléssel vádolta meg egy, az aktivistáiról készült fotó alapján, a helyi választási iroda pedig feljelentést tett. Pikó András azt mondta, nyugodt a lelkiismerete, és a vizsgálat szerinte őket fogja igazolni, de a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz az ügyben.

A Fidesz–KDNP a helyi választási bizottsághoz is kifogással fordult, azt kérve, állapítsák meg, hogy Pikóék megsértették a választási alapelveket, aminek a bizottság helyt is adott. Ezt a döntést változtatta most meg a Fővárosi Választási Bizottság, miután Pikóék fellebezést nyújtottak be, részben azzal érveltek, a helyi választási bizottságnak hatásköre sem volt az ügy elbírálására.

Az ellenzék kifogásával ellentétben az FVB szerint az ügyben volt hatásköre eljárni a helyi választási bizottságnak, de abban már nekik adtak igazat, hogy választási jogsértés megállapításához "nem szolgálhat kellő alapul" csupán két feltételezéseken alapuló újságcikk.

Forrás: hvg.hu