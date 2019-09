Brutális Fidesz-fölényt mértek, tovább gyarapodott a kormánypárt tábora

Nagyon vezet a Fidesz a Závecz közvélemény-kutatása szerint.



Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A kormánypárt júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék – írja az atv.hu.

A Demokratikus Koalíció tábora továbbra is 9 százalékát teszi ki a választókorú népességnek. A Jobbik az előző hónapban 7 százalékot ért el, most 6 százalékos. Az MSZP tábora nem módosult – 6 százalékos volt s maradt. A Momentum továbbra is 5 százalékos, a Mi Hazánk Mozgalom, az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt 2-2 százalékon állt augusztusban és szeptemberben is. A Párbeszéd 1 százalékos, a pártnélküliek aránya 31 százalék.

A biztos pártválasztói körben a Fidesz 54 százalékot ért el, a sorban második Demokratikus Koalíció 15 százalékos. Az aktív szavazók csoportjában lényegében hármas holtverseny van az MSZP, a Momentum (8-8%) és a Jobbik között (7%). A Mi Hazánk Mozgalom négy hónapja tartósan az elkötelezett szavazók 3 százalékára számíthat, az LMP-nek most 2 százaléka van ebben a körben, a Párbeszédnek 1 százaléka.