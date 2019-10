A kormány szeretne együttműködni az önkormányzatokkal, ezt azonban sokkal könnyebb megtenni, ha a települések vezetői is a közös munkára törekszenek – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Szombathelyen, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely közölte: a kormánypártok jelöltjei természetes módon az együttműködésre, a közös építkezésre készülnek, az ellenzék jelöltjei azonban kampányuk során az ország több pontján nyilvánvalóvá tették, hogy azokat a településeket, amelyeken megválasztják őket, a kormány elleni harcuk eszközeként a politikai csatározások terepévé kívánják tenni.

A miniszter úgy fogalmazott: Szombathelyen az ellenzék

Czeglédy Csabát se lenyelni, se kiköpni nem volt képes.

Elképesztőnek nevezte, hogy egy jogerősen elítélt, jelenleg is büntetőeljárás alatt álló személy képviselőjelölt az egyik szombathelyi körzetben.

Megjegyezte, hogy a Demokratikus Koalíció is rendkívül aktív Szombathelyen, ezért ha valaki Czeglédy Csaba és Gyurcsány Ferenc közös jelöltjét akarja támogatni, a demokrácia szabályai szerint most arra is megvan a lehetőség.

Velük szemben azonban a kormánypártok jelöltje Balázsy Péter önkormányzati szakember, aki eddig megyei jegyzőként dolgozott, és aki elkötelezett a város fejlődése iránt, ismeri a település problémáit, megoldásokat kínál, programjához pedig bírja a kormány és a kormánypártok támogatását – tette hozzá.

Balázsy Péter a sajtótájékoztatón kijelentette: háborúskodás helyett békét, fejetlenség helyett fejlődést, valótlanságok helyett pedig valóságot szeretne a választások után Szombathelyen.

Elismerően szólt a leköszönő Puskás Tivadar által vezetett önkormányzat munkájáról és eredményeiről, azt mondta, a város az elmúlt kilenc évben nagyot fejlődött, de a munka folytatására szükség van. Felsorolása szerint a városi elkerülő út hiányzó szakaszainak megépítését, a parkolási gondok enyhítését, a tömegközlekedés környezetbarát korszerűsítését, az utak és járdák felújítását, a zöldterületek növelését tartja a legfontosabbnak a következő években.

Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Szombathely fideszes országgyűlési képviselője szintén a közlekedési gondok megoldásának fontosságát hangsúlyozta, megemlítve, hogy Szombathelyen az elmúlt öt évben 8 ezerrel nőtt a polgárok tulajdonában lévő gépkocsik száma.

Elkerülő útra, a 86-os út folytatására, a 89-es gyorsforgalmi út megépítésére van szükség, ehhez pedig kormányzati támogatás kell.

"Előttünk a feladat, mögöttünk a kormány" – idézte fel az önkormányzati választási kampány egyik gyakran emlegetett szlogenjét.

(MTI)