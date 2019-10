Tarlós István főpolgármester egy hosszabb interjút adott az Indexnek a választás előtt két nappal. Tarlós István ebben többek között arról is beszélt, hogy a megafonos vitát nem bánta meg Tordai Bencével, az nem indulati kitörés volt, hanem már régóta kedve volt „odasózni” a párbeszédes képviselőnek. A választási kampánnyal kapcsolatban a lapnak elmondta, hogy ilyen "alattomos, sunyi mellébeszélésektől, hazugságoktól hemzsegő" kampányban még nem vett részt. A következő évek terveiről a lapnak azt nyilatkozta, hogy 2020-ban utólagosan beszerelik a klímát a hármas metró kocsijaiba. A dugódíjat legkorábban 2023-ban vezethetik be.

Szerinte Borkainak le kellene mondania.

a történet azért háborítja fel, mert attól tart, hogy Budapesten is lesznek, akiket elgondolkodtat az eset.

Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Sokan, sokat és tisztességen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, erre most Borkai Zsolt „előállítja ezt a helyzetet, mások, bizonyos mértékig az egész közössége kontójára”.

Közben a HVG épp arról ír, hogy ismét akcióba lendült a korábban Magyar Társadalomkutató Intézetté átnevezett Amygdala Közvéleménykutató Intézet, amely

"Hallott-e a Borkai-ügyről, mi a véleménye, ez magánügy, maradhat a helyén vagy le kellene-e mondania a győri polgármesternek, és hogy a "KDNP-s" Borkai ügye befolyásolja-e a fővárosi főpolgármesteri döntésében?" – áll a közvéleménykutató intézet kérdései között a HVG szerint.

Tarlóst az Index kérdezte Karácsonyról is. Szerinte Karácsony Gergely 2017-ig kulturáltan és konstruktívan működött, „barátságos volt”, de aztán megmutatta az igazi arcát: most már végtelenül gyenge és gyáva embernek tartja.

Azok a mondatok elhangzottak Karácsony úr szájából. Ez a nullaszázalékos párt az elnökségi ülésen egyebet sem tesz, mint kritizálja, szidja, bűnözőnek nevezi a szövetségeseit? Zuglóban évek óta beszélik, a polgármester retteg ettől a szocialista képviselőtől, akit emleget. És megtörtént ez a rettegés a parkolási szerződések esetében is. Karácsony úr maga nyilatkozta, hogy az egy piszkos alku eredménye, egy korrupciós szerződés.

Az Index megkérdezte Tarlóst, hogy végül miért nem vitázott Karácsonnyal.

Mert van feltételem. A zuglói polgármesternek amúgy öt éve volt, hogy vitatkozzon velem. Én az utolsó ellenzéki évemben 59-szer vesztem össze Demszkyvel csak a közgyűlésben. Karácsony Gergely az utolsó ellenzéki évében egyetlenegyszer szólt hozzá a vitához. Kevesebb mint fél percet, és akkor sem vitázott. 2018-ban egyetlen közgyűlést sem ült végig. Szerinte annyira eluraltam a közgyűléseket, hogy nem tudott hozzászólni. Csak az nem stimmel, hogy a DK-s Gy. Németh Erzsébet 88-szor, az MSZP-s Horváth Csaba 73-szor vitatkozott velem, és még a jobbikos Tokody Marcell is 36-szor. Mutat valamit, hogy valaki ennyire passzív. Nem tudja, mi van a fővárosban, nem vett részt a munkában. Bekéredzkedett egy bizottságba, amelynek 83 ülése volt, de 68-szor hiányzott. Ezért volt az a feltételem a vitához, hogy beszéljen a saját zuglói teljesítményéről. És vitatkozzon Puzsér Róberttel előbb, ha ennyivel erősebb nála, nevetve elbánik vele.

A következő évek terveiről Tarlós azt mondta, hogy 2020-ban utólagosan beszerelik a klímát a hármas metró kocsijaiba.

A hármas metróvonal felújításával kapcsolatban hozzátette:

A második szakasz közepén vagyunk, és a BKV a napokban köti meg a szerződést az utolsó, harmadik szakaszra, ahol is kétszer vagy háromszor visszaadtam az ajánlatokat a túl magas árak miatt. Aztán csak leszorítottuk ezeket az árakat. Ugyanez fog történni most a Lánchíddal kapcsolatban is.