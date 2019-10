A sorozatos feljelentéseiről ismert Tényi István a Borkai-ügy kapcsán is a rendőrséghez fordult, és több feljelentést is tett a szexbotrányba keveredett győri polgármester miatt – írja az Index. Tényi a portálnak eljuttatta a rendőrség válaszát, amely szerint a rendőrség feljelentéskiegészítést kér, azaz nem utasította vissza a nyomozást, de egyelőre meg sem kezdi azt. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitány ugyanakkor elfogultságra hivatkozva a kizárását kérte, és a kérelmének helyt is adott az ORFK.

Tényi kábítószer birtoklása mellett a kiszivárgott szexvideók miatt személyes adattal való visszaélés, de hűtlen kezelés miatt is a rendőrséghez fordult. Feljelentését és a rendőrség válaszát pedig az Indexnek is eljuttatta.

Bár a rendőrség a feljelentéseket egyik esetben sem utasította vissza, a nyomozást sem rendelte el, hanem

feljelentéskiegészítést kért.

Az Index hozzáteszi:

Ez a magyar jogban azt jelenti, hogy a hatóság nem tudja eldönteni, nyomozzon-e, vagy sem, ezért a további adatok beszerzésére időt és eszközöket biztosít a nyomozóhatóság, illetve az ügyész számára.

A megyei vezető elfogultság miatt a kizárását kérte

És egyelőre az is kérdés, hogy melyik rendőrség nyomozzon:

A Győr-Moson-Sopron megyei rendőr-főkapitányság vezetője ugyanis elfogultságra hivatkozva az ügyből való kizárását kérte, aminek az Országos Rendőr -Főkapitányság helyt adott.

Kedden Borkai Zsolt bejelentette, hogy kilép a Fideszből, de nem mond le polgármesteri címéről, és a következő öt évben Győr polgármestereként tevékenykedne.

Forrás: Index

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba