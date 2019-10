Megduplázódott a minisztériumi dolgozók száma a 2010-es létszámhoz képest

Hiába papolt az olcsó államról a két előző Orbán-kormány, 2010-ben még kevesebben dolgoztak a minisztériumokban. Jövőre csak Orbán körül közel 750-en sertepertélhetnek majd.

A Népszava cikke szerint kétszer annyian dolgoznak a magyar minisztériumokban, mint 2010-ben.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A lap szerint nyolc év alatt a duplájára, 13 ezer főre hízott a minisztériumi dolgozók létszáma, és hiába az elmúlt hónapok leépítése, még mindig 5300 fővel többen dolgoznak ezekben az intézményekben, mint 2010-ben.

Orbán Viktor még 2010-ben jelentette ki, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerére

sem rangkórság, sem kormányzati dáridó nem lesz jellemző, nem fér bele.

A második (2010-2014) és harmadik (2014-2018) Orbán-kormány folyamatosan az olcsó, de erős államot hangoztatta.

A lap szerint az egyetlen minisztérium, ahol sikerült lefaragni a létszámból, az az Igazságügyi Minisztérium. Ott ugyanis a most nyilvánosságra hozott zárszámadási adatok szerint 517-en dolgoztak, míg 2010-ben ennél 458 fővel többen voltak a szaktárcánál.

"Minden más minisztérium csak dagadt az évek folyamán, ráadásul két új, a miniszterelnök személye körüli tárca is létrejött az utóbbi években, ez a miniszterelnöki kabinetiroda és a -kormányiroda, amelyek tavaly már 364 köztisztviselőnek adtak munkát, ám a jövő évi költségvetés szerint már 734-en sürgölődnek majd a kormányfő személye körül"

- olvasható a cikkben.

"A kabinet- és kormányirodák azonban másban is kiemelkednek a mezei minisztériumok között – messze itt a legmagasabb az egy főre jutó bérköltség. Egy minisztériumi munkahelyen általában havonta 383- 456 ezer forintot lehet keresni, a kevesebbet az emberi erőforrás tárcánál, míg a magasabb összeget az igazságügyben fizetik. Ezzel szemben kabinetirodában havi 606 ezer forint az átlagos jövedelem, míg a kormányirodán 542 ezer forint a havi apanázs. A magas összeg részint a sok vezetőnek is köszönhető, illetve ezen kis tárcáknál még az utolsó tisztviselő is osztályvezetői vagy főosztályvezetői bért kap, ami egy nem ejtőernyős köztisztviselő számára általában a szakmai karrier csúcsa"

- áll a Népszava cikkében, amely arra is emlékeztetett, hogy egyúttal létszámstop van elrendelve a minisztériumoknál, oda csak külön engedéllyel lehet új embereket felvenni.