Nyomoz a rendőrség a győri választási bizottság titokzatos ülése miatt.

Közokirat-hamisítás bűntett gyanújával indult rendőrségi nyomozás a győri választási bizottság szeptember 20-i dátumozású határozata miatt

- tudta meg a 24.hu.

A 24.hu információi szerint a vizsgálatot az MSZP-s Juhász István feljelentése alapján rendelték el Győrben, majd néhány nap múlva, még szeptemberben a megyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályára tették át az ügyet.

A lap azt írja: "Juhász István szeptember 20-án este megpróbált bejutni a Helyi Választási Bizottság ülésére, ahol az épp az ő beadványát tárgyalták volna. A politikus azonban elakadt a városháza főkapujánál, mert a portás nem engedte be. A kapus állítólag utasítást kapott Juhász kint tartására. A politikus egy másik ajtót is megpróbált, de az belülről be volt reteszelve, így az utcán várta egy párttársával együtt, hogy a HVB tagjai elhagyják az ülés után az épületet. A választási bizottság tagjai helyett azonban csak Csörgits Lajos aljegyző és az önkormányzat jogi osztályának egyik munkatársa távozott a városházáról, akiktől azt kérték az MSZP-sek, hogy ha valóban volt ülés, akkor mutassák meg az aláírt jegyzőkönyvet. Az aljegyző ezt megtagadta."

A 24.hu hozzáteszi:

Később azonban az önkormányzathoz tartozó internetes oldalon mégis megjelent egy hivatalosnak tűnő határozat, annak ellenére, hogy a testület tagjait nem látták a városházán

A dokumentum szerint a bizottság elutasította a Borkai Zsolt, akkoriban még a Fidesz színeiben újrainduló polgármester egyik kampány-eseményével kapcsolatos ellenzéki kifogást.

Borkai szeptember 17-én egy helyi általános iskolában, a tanulók előtt mondott beszédet, majd átadott egy futópályát, amely már fél évvel korábban elkészült

- írja a lap.

Győrben Csörgits Lajos aljegyző volt az önkormányzati választás lebonyolításának felelőse.

A 24. arról is ír, hogy Csörgits Lajos aljegyzőről akkor is lehetett hallani, amikor nyoma veszett a dobozoknak, amikben a polgármesteri szavazólapokat szállították ki Győr 96 választókerületébe. Mivel az üres szavazólapok visszaszállításához nem az eredeti dobozokat használták, így az átvételi lista már nem volt meg, így nincs hivatalos dokumentum arról, hogy a kivitt és a visszahozott szavazólapok száma megegyezik-e.

E változtatás visszaélésre adott lehetőséget, emiatt pedig Litresits András és Czeglédy Csaba – akik a győri ellenzéket képviselik – az Alkotmánybírósághoz mentek.

A rendőrség a győri választási bizottság titokzatos ülése miatt és a szeptember 20-i dátumozású határozata miatt nyomoz, közokirat-hamisítás bűntett miatt.

A 24.hu hozzáteszi:

Az ördög ügyvédje nevű blog, amely kirobbantotta a jachtos szexbotrányt Borkai Zsolt polgármester körül, a „győri polipot” bemutató posztjában Csörgits aljegyzőt is megemlítette. A blog Borkaiék hivatali végrehajtójaként emlegette Csörgitset.

