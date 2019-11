Nem érdekli a kormányt, mi az emberek véleménye a klímahelyzetről

A klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció célja nem az, hogy az emberek átfogó véleményét megtudja az ügyben, ez egy kötelezettség, amit Brüsszel előír – mondta Hollik István kormányszóvivő az Inforádióban.

Felkerült a Kormany.hu weboldalra az úgynevezett Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiával kapcsolatos kérdőív, amely valójában egy konzultáció. A stratégia elkészítését a párizsi klímaegyezmény írja elő, ahogy azt is, hogy a kormányoknak nyilvános konzultációt kell folytatniuk a klímahelyzet kezeléséről, a magyar kormány azonban semmilyen módon nem hirdette a konzultálási lehetőséget. A kérdőív kitöltésére is mindössze egyetlen hetet hagytak, ez az egy hét november 25-én, hétfőn délben le is jár. Az ITM vasárnap tagadta, hogy nemzeti konzultációt indítottak volna.

Amennyiben a kormány klímaügyben nemzeti konzultációt akar lefolytatni, akkor azt a szokásos módon fogja megtenni

– írták.

Hollik Istvánt az Inforádióban arról is kérdezték, mi az oka, hogy a társadalmi konzultációt nem verték nagy dobra és kvázi elrejtették a kormányzati honlapon. A kormányszóvivő erre válaszolta az, hogy nem az emberek átfogó véleményére voltak kíváncsiak, csak a brüsszeli előírásoknak tettek eleget.

(Kép: MTI/Soós Lajos)

Forrás: hvg.hu