Gyászol az Országos Mentőszolgálat

A megrendült életmentők mécsesekkel gyülekeztek.

Tragikus hírt közölt kedd este Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat: egy bajtársuk távozott az élők sorából.

A bejegyzés szerint az egykor az ország egyik legnagyobb mentőállomásán, a Bázison dolgozó – ahogy munkatársai nevezték – Bendzsi bácsi életéért közel egy órán át küzdöttek a vörösvári mentők, azonban a hirtelen rosszulléte után már nem tudták megmenteni az életét. Kollégái mécsesekkel emlékeztek meg egykori kollégájukról annál a padnál, ahol szolgálat előtt és után órákat üldögélt a korábbi garázsmester.

„Az ország mind a 255 mentőállomásán vannak olyan bajtársak, akik karakterét gyakran szeretettel idézi a közösség és azonnal egymásra licitálva, nevetéstől könnyes szemmel mesélnek kedvesebbnél kedvesebb történeteket róluk. Ilyen bajtársat veszített el ma az ország egyik legnagyobb mentőállomása, a Bázis. Kallos Benjamint a 22 év odaadó szolgálat alatt tanúsított jólelkűség, segítőkészség és rendkívüli higgadtság tett méltóvá arra, hogy már életében legendává váljon.

Rokonaitól távol, egyedül élt és bár gyakran tréfálkozott a szolgálat nehézségein, pár hónappal ezelőtti nyugdíjba vonulásáig kimagaslóan végezte feladatát.

Bendzsinek olyannyira a mentőszolgálat jelentette a családot, hogy még azok a vörösvári mentők is jól ismerték, akiket egy hirtelen rosszullét miatt riasztott hozzá segítségül ma este a mentésirányítás. Az egység közel egy órás harc után volt kénytelen feladni a családtagért vívott küzdelmet és értesíteni a közösséget a szomorú vesztességről. A megrendült életmentők ezekben a percekben is mécsesekkel gyülekeznek a hatalmas garázsban a padnál,ahol szolgálat előtt és után is órákig üldögélt a kiváló garázsmester. Isten veled Bendzsi bácsi! A példás mentődolgozót az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti” – olvasható a bejegyzésben.

