Luxusbörtönben raboskodik a fideszes Voldemort – ez is börtönbiznisz?

Börtönbe vonult a Fidesz volt országgyűlési képviselője. A négy év letöltendő büntetésre ítélt Mengyi Roland a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. számú objektumában, Kecskeméten kezdte meg büntetése letöltését a hétvégén.

Az egyágyas körletek miatt a fogvatartottak körében parkettásnak nevezett börtön az 1990-es évek óta működik. Ide kerültek az igazságszolgáltatás, a hatóságok és a fegyveres testületek megtévedt tagjai, az úgynevezett védett személyek.

Az intézmény azonban a kényelmi szolgáltatásai miatt roppant népszerűvé vált a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt vállalkozók, üzletemberek között, és több politikus is megfordult már ebben a VIP-börtönként számon tartott fegyintézetben. Forrásaink szerint sokan igen komoly pénzügyi erőfeszítéseket tettek azért, hogy Kecskemétre vezényeljék őket.

A 24.hu megkereste a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságát, hogy rákérdezzünk: a budapesti lakcímmel rendelkező Mengyi Rolandot miért ebbe az alig több mint 50 fő befogadására alkalmas vidéki intézetbe irányították, hiszen a törvények szerint „lehetőleg” a lakhelyéhez közel eső büntetés-végrehajtási intézménynek kell az elítéltet befogadnia.

A bv erre a kérdésre nem válaszolt arra hivatkozva, hogy „a fogvatartottakkal kapcsolatba hozható valamennyi adat, információ bűnügyi személyes adat”.

Ugyanakkor azt állították, hogy a kecskeméti börtön nyújtotta szolgáltatásokban semmi extra nincs, és az nem is VIP-börtön.

A 24.hu tavaly részletesen foglalkozott az intézménnyel, ahol nemcsak a ritkaság számba menő egyágyas szobák állnak a fogvatartottak rendelkezésére, hanem saját konyha, foci- és teniszpálya, billiárdszoba, konditerem, valamint egy parkosított udvar is.

A fogvatartottak a hétvégeken főzőcskézhetnek is (a lisztet és a tojást a bv biztosítja), és a háromezer darabos könyvtárból is kölcsönözhetnek olvasnivalót. Az ablakok többségén nincsenek rácsok, a rabok gyakorlatilag őrszemélyzet felügyelete nélkül mehetnek külső munkahelyekre dolgozni. Ami talán ezeknél is többet nyom a latba, hogy Kecskeméten nincsen belső villongások, a felsőoktatású végzettségűek aránya a fogvatartottak között eléri a 30-40 százalékot.

A büntetés-végrehajtás állítása szerint azonban mindez nem jelent sokat, a kecskeméti börtön „egy teljesen közepes állapotú büntetés-végrehajtási intézet”.

Az állítás alátámasztására azzal érvelnek, hogy a szobákhoz nem tartoznak saját vécék.

Az objektum olyannyira nem sorolható a legújabb és legmodernebb intézetek közé, hogy az itt fogvatartottak zárkáiban nincsenek kialakítva saját mellékhelyiségek és mosdók, nem úgy, mint a később épült vagy felújított börtöneinkben

– írták kérdésükre. Azt azonban nem teszik hozzá, hogy a saját vécével ellátott körletekben többnyire nyolc, sőt jó néhány helyen ennél is több fogvatartottnak kell szorongania egymás mellett.

Egy Kecskemétet megjárt egykori fogvatartott elmondása szerint a VIP-börtön sokban hasonlít egy szigorú kollégiumhoz, ahol a bentlakók saját ruhában, saját tornacipőben mehetnek együtt focizni, aztán mindenkinek lehetősége van ruhát cserélni, lezuhanyozni. Ez más börtönökben elképzelhetetlen luxus.

A bv viszont azt hangoztatja:

Határozottan cáfoljuk a sajtóhíreket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet „a BV úgynevezett VIP-börtöne, ahol a többi közismert intézetnél jóval megengedőbbek a fogvatartás szabályai.”

Fentieken túl visszautasítjuk azt a feltételezést, hogy bizonyos fogvatartottakkal kivételezne a büntetés-végrehajtási szervezet. A vonatkozó jogszabályokban rögzített, azonos jogok és kötelezettségek illetik meg a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezett valamennyi fogvatartottat.

A 24.hu által megkérdezett egykori érintettek szerint viszont – ha igaz a Blikk csütörtöki értesülése – szokatlan kivételezésre utal, hogy Mengyi szombaton vonult be a börtönbe. Forrásaink elmondták, a fogvatartottak befogadása több órás irodai munkát igényel, így ezt az eljárást kizárólag hétköznapokon végzik el a magyar büntetés-végrehajtási intézetek.

