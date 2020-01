A volt református tábori püspök azt mondta, személyesen is megtapasztalta „a civilek által kifejtett lejárató tevékenységet”. Példaként a Magyar Helsinki Bizottság egy állítólagos akcióját hozta fel, „amikor gyufásdobozokban csótányokat csempésztek a fogvatartottaknak, hogy ezzel bizonyíthassák a felhergelt rabok a cellák embertelen viszonyait”. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a napokban mutatott rá egy cikkben arra, hogy a börtönkártalanításokra azért tarthatnak igényt az elítéltek, mert gyakran évekig olyan körülmények között töltik a szabadságvesztésüket, „ahogyan kutyát sem lehetne tartani”, a kártalanítás rendszerét pedig ugyanaz a kormány hozta létre, amely most elfogadhatatlannak nyilvánította. És valóban, pénteken meg is született a döntés arról, hogy felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését – írja az Index.

Ahogyan korábban megírtuk, vasárnap délelőtt a málenkij robot áldozataira emlékeztek Kismaroson. A település katolikus templomában tartott ünnepi szentmise után felszólalt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára is, illetve Csuka Tamás református lelkész, nyugalmazott protestáns tábori püspök.

A szentmise utáni templomi ünnepségen Csuka Tamás a mindennapi életben is tetten érhető igazságtalanságokra hívta fel a figyelmet – közölte az MTI. Elmondása szerint

ilyen felháborító igazságtalanság érte jó barátját, a gyöngyöspatai iskola volt igazgatóját, akit elüldöztek, meghurcoltak, miközben a városban bizonyos helyi csoportok részéről ma is rendszeres erőszakosságok, önkényeskedések borzolják a légkőrt.

Felháborítónak nevezte a váci fegyházban általa személyesen megtapasztalt, civil szervezetek által kifejtett lejárató tevékenységet. Példaként említette

a Helsinki Bizottság akcióját, amikor gyufásdobozokban csótányokat csempésztek a fogvatartottaknak, hogy ezzel bizonyíthassák a felhergelt rabok a cellák embertelen viszonyait.

A Helsinki Bizottság jogászai egyébként korábban valóban többször felhívták már a figyelmet arra, hogy embertelen körülmények között tartanak rabokat a magyar börtönökben, emiatt és a börtönök zsúfoltsága miatt egyébként bírósági ítélet nyomán a magyar államnak kártérítést kell fizetnie a raboknak a fogvatartásuk után – teszi hozzá a 444.hu. Orbán Viktor év eleji sajtótájékoztatóján kritizálta ezt a rendszert, a napokban pedig meg is született a döntés a kifizetések felfüggesztéséről.

