Tornaóra közben akasztotta fel magát egy általános iskolás diák Kozármislenyben

Rögtön hívták a mentőket, akik még időben megmentették a fiú életét.

Fizikailag jól van az a negyedikes tanuló, aki a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában akasztotta fel magát. Az eset szerdán történt, a lapnak egy szülő mondta el. Az elájult gyerek életét az utána szaladó diáktársai menthették meg.

A szülő nagyon fel volt dúlva, mivel azt mondta, hogy szerdán késő délután észrevette, hogy a negyedikes gyermekével valami nem stimmel, nem úgy viselkedik, ahogyan szokott, írja a lap. Amikor rákérdezett az okára, a gyerek elsírta magát, aztán bevallotta, hogy egy osztálytársa aznap, az iskolában, tanóra közben felakasztotta magát. A szülő azt is elmesélte, hogy ezt követően hívott más szülőket is, s kiderült: több helyen is ugyanezt mondták a gyerekek, a történtekről is, és az igazgató kéréséről is.

A Szabad Pécs szerint a 10-12 év közti fiú szerdán napközben a teljes negyedik évfolyamának, négy osztálynak tartott együttes testnevelés órán vett részt. Egy vagy több feladatot azonban nem, vagy nem megfelelően sikerült elvégeznie. Az egyik ilyen után a gyerek azzal hagyta el a tornacsarnokot, hogy akkor ő most megy és öngyilkos lesz. Ezután az öltözőbe ment, ahol valóban megpróbálta magát felakasztani. Nem sokkal később több osztálytársa is utánament, s egyiküknek, egy magasabb, erősebb termetű fiúnak fiúnak sikerült megmentenie a diákot.

Azonnal riasztották a mentőket, ők a helyszínen ellátták a fiút, s gondoskodtak a megfelelő egészségügyi intézménybe való szállításáról. Kozármisleny polgármestere megerősítette a lapnak a történteket. A gyerekekkel mentálhigiénés szakemberek foglalkoznak.

