BREAKING – Megszavazta a parlament a koronavírus-törvényt, teljhatalmat kapott a kormány

Átment a parlamenten a javaslat, amit múlt héten késleltetett az ellenzék.

A kormány ahhoz kapott most felhatalmazást határozatlan időre, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig a védekezés érdekében rendeletekkel irányíthassa az országot, egyes törvények alkalmazását felfüggessze, törvényi rendelkezésektől eltérjen, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhasson.

Orbán egy hete úgy értékelte a törvényt, hogy a békeidőben érvényes szabályok mellett nem lehet hatékony járványügyi és gazdasági intézkedéseket hozni, megszervezni a kollektív védelmet. A veszélyhelyzeti jogrend hatalmazza fel a kormányt és ad eszközöket ahhoz, hogy megvédjék Magyarországot.

Az Országgyűlésben most hétfőn is minden párt megszólalt a törvénnyel kapcsolatban.

Dömötör Csaba a veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban elmondta, hogy az ellenzék ezt is "pártpolitikai szemüvegen" keresztül nézi. A törvényre azért van szükség, mert biztosítanunk kell a gyors döntést a járványügyi helyzetben, határidőt pedig azért nem lehet mondani, mert „nincs ember, aki meg tudná mondani, hány hónapos küzdelemre kell berendezkednünk”.

A KDNP-s Hargitai János azt kérte, teremtsék meg a kormány számára az ideális feltételeket a veszélyhelyzetet kezelésére. Szerinte hiába mondja az ellenzék, hogy az elmúlt egy hétben is meg tudta oldani a kormány a törvény nélkül a helyzetet, Hargitai szerint lényeges különbség van: a kormány kért az elmúlt hétben, nem pedig rendelkezett.

A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok, valamint Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők már egy hete kiadtak egy nyilatkozatot, amiben elmondták, miért nem tudják támogatni a koronavírus-törvényt.

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője a most hétfői parlamenti vitában azt mondta, szükség van a rendeleti kormányzásra, de ebben bizonyos garanciákat, időbeli korlátokat is be kell vezetni. Nem azért van szükség ezekre a garanciákra, mert az ellenzéki pártok ennyire érzékenyek, hanem mert a helyzet igen komoly, mondta és hozzátette, az ellenzék módosító javaslatában szerepelt a 90 napos időkorlát, de benne van az a lehetőség is, hogy azt újabb 30 nappal meg lehetne hosszabbítani.

Forrás: Index

Kép: Illyés / MTI