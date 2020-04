Egyre többen szegik meg kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseket, és egyre több a büntetőeljárás is – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: egyre inkább emelkedik a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályszegések száma. Mostanáig 5918 esetben kellett a kijárási korlátozás megszegőivel szemben intézkedniük a rendőröknek, 4008 embert figyelmeztettek, 857-tel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 1053-mal szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. Keddhez képest 800-zal több lett a szabályszegések száma – jegyezte meg az alezredes.

Hozzátette: hasonló tendencia figyelhető meg Budapesten is, ott egy nap alatt 357-tel emelkedett a szabálysértési feljelentések száma, 299 figyelmeztetés volt és 23 helyszíni bírságot szabtak ki.

Arra a kérdésre, mit tehet, akinek a szomszédja például összejövetelt tart, elmondta:

a kijárási korlátozás miatt az emberek csak alapos indokkal hagyhatják el tartózkodási helyüket, egy buli pedig nem ezt szolgálja, így azt kérte, aki ilyet tapasztal, az jelezze a 112-es számon, és a rendőrök megteszik a szükséges intézkedéseket.

Arra a kérdésre pedig, hogy egyes alkoholt árusító üzletek előtt "kocsmaudvar" alakul ki, felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok többsége megtiltotta a közterületi alkoholfogyasztást, így ez egyébként is szabálysértésnek minősülne. Hozzátette: aki ilyet tapasztal, jelezze a 112-n, és a rendőrök intézkednek a közterületi alkoholfogyasztás tilalmának és a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.

Azzal kapcsolatban, hogy az elvált szülők hogyan tudják megoldani közös gyermekük láthatását, azt mondta, a kormányrendelet ezt nem szabályozza, azt javasolják, a szülők egyeztessenek a kapcsolattartás módjáról.

Beszámolt arról is, hogy a hatósági házi karantén szabályait is egyre többen szegik meg:

jelenleg 15 401 hatósági házi karantén van érvényben, 507 esetben feljelentették a szabályokat megszegőket, 416 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 66 embert figyelmeztettek.

Ismételten kérte az embereket a magatartási szabályok betartására.

Az üzletek korlátozott nyitvatartásával kapcsolatos ellenőrzések is folytatódnak, eddig 68 feljelentést tettek, 34 helyszíni bírságot szabtak ki, és 51 esetben figyelmeztettek – közölte.

Emellett emelkedett a büntetőeljárások száma is. Mostanáig 183 büntetőeljárás indult, köztük 51 esetben rémhírterjesztés miatt, 25 esetben közveszéllyel fenyegetés, 44 esetben csalás, 12 esetben pedig járványügyi szabályszegés miatt. Eddig összesen negyven embert hallgattak ki gyanúsítottként – ismertette Kiss Róbert.

Kérdésre válaszolva elmondta: a rémhírterjesztés békeidőszakban is veszélyes bűncselekménynek számít, veszélyhelyzetben pedig még magasabb a büntetési tétele. Elmondta: rémhírterjesztést az követ el, aki olyan valótlan tényt, információt tesz közzé, amely hamis illúziót kelt a lakosságban, megnehezíti vagy megkísérli ellehetetleníteni a veszélyhelyzetben eljáró hatóságok munkáját.

Elmondta azt is, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda információ alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai kedden elfogtak négy embert, akik fertőtlenítőt hamisítottak, az okozott kár pedig eléri a 23 millió forintot.

Kérdésre válaszolva az alezredes elmondta: a különleges jogrend idején a vagyon elleni bűncselekmények – lopások, csalások, jogtalan eltulajdonítások – társadalomra veszélyessége kiemelten nagy, ezért szigorúbban is büntetik azokat, akik ilyet követnek el.

Egy kérdésre válaszolva elmondta:

a kórházparancsnokok jelenléte a 108 intézményben önmagában garancia arra, hogy szigorú rendben készletezik a védekezéshez szükséges eszközöket.

Ha pedig ezzel kapcsolatban bűncselekményre derül fény, akkor a kórházparancsnokok hivatalból intézkednek.

Közölte azt is, teherforgalomban Röszkén a belépőknek, Ártándnál a kilépőknek kell várakozásra számítaniuk. Egy kérdésre válaszolva elmondta: a nemzetközi teherforgalomban az átkelőhelyi ellenőrzés után a rendőrség sárga figyelmeztető "tranzitmatricát" ragaszt a jármű szélvédőjére. Ekkor egy térképet is átadnak a sofőrnek, amely tartalmazza a humanitárius korridorokon lévő pihenőhelyeket is. A térkép megtalálható a rendőrség internetes oldalán is.

Kiss Róbert szólt arról is, hogy kedden öt teherszállító repülőgép érkezett Budapestre, ezek jelentős mennyiségű védőeszközt, ruhát, szájmaszkot hoztak. Az operatív törzs gondoskodik ezek raktározásáról, őrzéséről, kiszállításáról.

Forrás: MTI

Címlapkép: MTI/Botár Gergely/ kormany.hu