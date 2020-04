Nem tart igényt korábbi választási ellenfeleinek pénzadományaira Putnok fideszes polgármestere – írja a 24.hu. Tamás Barnabás többször is visszaküldte a feladóknak a város jótékonysági számlájára utalt összegeket. Egyik alkalommal a visszautalás közleményében üzent is a polgármester.

Putnok fideszes polgármestere, Tamás Barnabás március végén segélyszámlát nyitott a koronavírus-helyzet miatt, hogy erre gyűjtsék a pénzt védőfelszerelésekre és fertőtlenítőkre.

A kezdeményezést a Facebookon jelentette be, és odaírta, hogy ő maga kezdésnek 400 ezer forintot utalt, a teljes fideszes képviselő-testület pedig fejenként 100 ezret.

A polgármester azóta is rendszeresen közzéteszi, hogy a városból kik és mennyi pénzt küldtek adományként – írja a 24.hu.

A Putnoki Reform Szövetség pártoktól függetlenként jött létre a helyi Fidesszel szemben, de a választásokon alulmaradtak. A szövetség két tagja, Pásztor János és Pásztor Ádám (apa és fia) most azt állítja, hogy ők is küldtek pénzadományt a számlára, de a polgármester azt visszautalta nekik. Egyik alkalommal pedig a visszautalás közleményébe a polgármester azt írta:

Pásztor Ádám közösségi oldalán azt írta:

Máshová is adakoztam, de gondoltam ide is megteszem, annyit kértem közleményben, hogy " örülnék egy nyilvános elszámolásnak .. "Nem tettek ki az utalók közé, elhallgatták, hogy én is küldtem, de nem zavart. Néztem a mai nap is, most sem voltam rajta, azért már kicsit bosszantott a dolog, mondom megnézem a bankszámlámat... na hát amit ott láttam, az ledöbbentett. Tamás Barnabás, Putnok jelenlegi polgármestere visszaküldte a pénzemet egy flegma közleménnyel. Azt írta, hogy ez nem az RNÖ számlaszáma ( gondolom Roma Nemzeti Önkormányzat ? ) téves utalás. Nem, én ebben az esetben Putnoknak utaltam ezt a pénzt, de úgy látszik, nincs rá szükség. Mit akar ezzel üzenni? Mit gondol a városiakról és a romákról, az egyéb rászorulókról ez az ember, hogy ilyet csinál és így kommunikál?