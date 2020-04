A járvány hatásairól írt egy hosszabb Facebook-bejegyzést Hont András publicista. A bejegyzésben a World Food Programme vezetőjét is idézi, aki szerint a koronavírus miatt a világ "bibliai méretű" éhínséggel szembesül. Az újságíró emlékeztet a New York Times témában írt cikkének címére is: "A koronavírus helyett az éhség fog megölni minket”.

A volt fideszes önkormányzati képviselő közösségi oldalán azt üzente azoknak, akik nem hajlandóak kilépni "saját gondolati karanténjukból", hogy

amennyiben az az állítás, hogy a lockdown – emberéletekben, illetve élettartamokban is kifejezhető – kára nagyobb lesz, mint amit a koronavírus okoz, vagy okozhat, akkor ne kezdjen bele abba, hogy el akarom tenni láb alól az időseket.

Az újságíró hozzátette: "És amennyiben az az állítás, hogy ez a kár elsősorban a harmadik világban jelentkezik, és az vissza fog hatni ránk, akkor ne intézze el annyival, hogy a magyar kormánynak akkor majd kell tennie valamit. Amúgy nem csupán a magyarnak, de a kormányok többségének lesz dolga, nemcsak a globális krízissel (értsd: humanitárius katasztrófák sora), hanem a helyi válságok kezelésével is. (Ez a „lesz dolga” pedig azt is jelenti, hogy nekünk is, mert fizetni mi fogjuk.)"

A közíró ezután hazai és nemzetközi példákat hoz fel. Azt írja a Direkt36 korábbi összeállítására hivatkozva, hogy

a magyarországi szegénysorokon az éhezés már mindennapos, és hogy hiába ugrott meg az adományozás, a segítségkérők száma még nagyobb mértékben nőtt, de tetéződni fognak a gondok, amikor az áprilisra kirúgott kétkezi munkásoknak először nem jön fizetése májusban.

Hozzáteszi, hogy a New York Times cikke szerint az idén 130 millió embert szenvedett akut éhezéstől, és a világjárvány idején további 130 millió,

év végére összesen 265 millió ember sodródik az éhínségbe.

A World Food Programme vezetője szerint pedig a világ "bibliai méretű" éhínséggel szembesül a koronavírus-járvány miatt – emeli ki. Több mint „három tucat” országban tapasztalható széles körű éhínség, és tízre tehető azon országok száma, ahol az éhezők száma meghaladta az egymilliót – írja Hont a posztban. Hont ezután konkrét országokat is felsorol. Azt írja,

Indiában igyekeztek megszervezni az ételosztást, amelyből viszont kimaradtak az ingázók, akik a falujukban lennének jogosultak a fejadagra. Így vagy éheznek a városban, vagy a függetlenség elnyerése óta a legnagyobb népvándorlás keretében elindultak haza.

Bangladesben pedig a világ ruhaipari láncolatának legalján lévők tiltakoznak ki nem fizetett béreik miatt, „inkább félünk az éhezéstől, mint a COVID-tól” fölkiáltással. Az ország exportjának több mint 80 százalékát ez az ágazat tette ki mindaddig, amíg a megrendelők – például a H&M, a Walmart és a Tesco – a világjárvány miatt visszavonták megrendeléseiket – teszi hozzá.

Hont szerint

az ezzel való szembesülés nem bal- vagy jobboldal kérdése.

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy szerinte

abban egyetértünk, hogy a termelés leállításánál és az élet élésének megszüntetésénél nagyobb őrültség nincs.

Szerinte ezért "gondolkodni kellett volna, és nem lehurrogni azokat, akik az elején megkérdezték, hogy tulajdonképpen most mit csinálunk".

A morális felsőbbségbe csomagolt agresszíven tolt pánik nem felelős álláspont, hanem ostobaság, és gyilkosság

- zárja bejegyzését.

