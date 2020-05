Szijjártó Péter az oldalán reagált a BMW szerdai bejelentésére, miszerint legalább egy évvel elhalasztják a debreceni gyár megnyitását. Szijjártó szerint a BMW vezetői elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett.

Ahogy azt korábban megírtuk, elhalasztják a debreceni BMW-gyár építését.

A külgazdasági miniszter ezzel kapcsolatban közösségi oldalán azt írta,

most is egyeztetett a vállalat vezetőivel, akik arról biztosították, hogy továbbra is elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett.