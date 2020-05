"Orbán elveszítette a járvány elleni első csatát" – megszólalt az ellenzék

Miután Orbán Viktor szombat délutáni videójában azt emlegette, hogy fényes győzelmet arattunk a járvány első hulláma fölött, közleményt adott ki a Jobbik.

Jakab Péterék azt üzenik a kormánynak, hogy ezentúl fordítson még nagyobb figyelmet a budapesti lakosokra és az egészségük megóvására.

Fontos lenne az is – de ezt Orbán rendre nem veszi figyelembe –, hogy az országos gyógyintézetekben folyamatosan teszteljék a pácienseket, hiszen ezeknek a többsége Budapesten található és állami fenntartású. Teszteljenek minden bentlakásos intézményben is, hogy meg lehessen akadályozni a járványügyi gócpontok kialakulását! Olyan többé nem fordulhat elő, hogy fővárosi kórházakból hurcolnak be betegségeket zárt intézményekbe!