Rendőrök meglőttek egy férfit a pályaudvaron – videó

Meglőtt és megsebesített a svéd rendőrség egy férfit Malmőben, a központi pályaudvarnál. A férfi fenyegetően lépett fel, ezért avatkoztak be a rendőrök.

A jelentések szerint más nem sérült meg. A pályaudvart kiürítették, bombát keresnek a helyszínen. A rendőrség szerint egyelőre korai megmondani, hogy terrortámadás előkészületéről van-e szó vagy sem.

#malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb pic.twitter.com/ql5C7a7LfV