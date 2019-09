Amerikai vállalatvezetők levélben sürgetik a szenátust a fegyvervásárlás szigorítására

Amerikai vállalatvezetők csütörtökön levélben sürgették a szenátust a fegyvervásárlás szigorítására.

A levélben 145 nagyvállalat – köztük a Twitter, az Uber, a Levi Strauss – vezetői arra sürgetik a politikusokat, hogy minél előbb fogadjanak el a fegyvervásárlás előtti ellenőrzéseket szigorító törvényeket.

Egyszerűen elfogadhatatlan a semmittevés a fegyveres erőszak ellen Amerikában, és itt az ideje az amerikai közvéleménnyel összhangban kiállni a biztonság érdekében

- olvasható a levélben, amelynek részleteit közölte a The New York Times című napilap is.

A levélben a gazdasági vezetők sürgetik a republikánus többségű szenátust, hogy szavazza meg a demokrata többségű képviselőház által ez ügyben már benyújtott törvényjavaslatokat. "A fegyveres erőszak megelőzhető" – fogalmaznak a levélben, hangsúlyozva, hogy ehhez viszont törvényhozói támogatás kell. A levelet aláírók szerint azonban nem csupán a vásárlások előtti szigorúbb ellenőrzésre van szükség, hanem arra is, hogy a szövetségi bíróságok elrendelhessék, hogy olyan emberek ne juthassank kézifegyverekhez, akiknél valamilyen oknál fogva fennáll a veszélye a fegyver felelőtlen használatának. A The New York Times megszólaltatta a Levi Strauss vezérigazgatóját. Chip Bergh kifejtette: a levéllel a vállalatvezetők "bizonyos mértékben a saját cégüket is veszélybe sodorják, tekintettel a téma erőteljes átpolitizáltságára". Hozzáfűzte, hogy ugyanakkor a vállalatvezetőknek muszáj cselekedniük, hiszen a fegyveres erőszak immár minden céget érint. Úgy vélte, ez ügyben megváltozóban van a közhangulat, mert – mint fogalmazott – a közelmúltban végzett közvéleménykutatások azt jelzik, hogy demokrata párti és republikánus szavazók egyaránt a fegyvervásárlás erőteljesebb ellenőrzését szorgalmazzák.

Mindazonáltal a szenátusnak küldött levelet nem írták alá olyan nagyvállalatok vezetői, mint például az Apple, a Facebook, a Google, a JPMorgan Chase vagy a Wells Fargo bankház. Az Egyesült Államokban azt követőn erősödött fel ismét a fegyvertartás szigorítását követelők hangja, hogy augusztus elején a texasi El Pasóban egy férfi a Walmart áruháznál lövöldözni kezdett, és 22 embert agyonlőtt. Pár órán belül az ohiói Dayton belvárosának egyik szórakozóhelyén is lövöldözött egy ámokfutó, aki kilenc halálos áldozatot szedett. A daytoni merénylőt az egy percen belül fellépő rendőrség agyonlőtte, a texasi férfit azonban elfogták, és folyik a per ellene. Tettét a hatóságok belföldi terrorizmusként kezelik, mivel bizonyíthatóan rasszista indítékú volt. Korábban ugyanis internetes bejegyzésekben arról írt, hogy utálja a spanyolajkúkat, mert szerinte elárasztják az országot, és ennek véget kell vetni.

A nyári szabadságukról a héten visszatért törvényhozók várhatóan ismét napirendre veszik a fegyvertartás ellenőrzésének ügyét. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője legalábbis ígéretet tett erre.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com