Az USA reagált az iráni támadásra: "Megvédjük szövetségeseinket!"

Az Egyesült Államok kész megvédeni saját és szövetségesei érdekeit a Közel-Keleten – jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök kedden a konzervatív Heritage Alapítvány konferenciáján.

Az alelnök hangsúlyozta: az amerikai kormány egyelőre mérlegeli a szaúd-arábiai olajlétesítmények ellen szombaton elkövetett támadás bizonyítékait.

Mike Pence hangsúlyozta: ha bebizonyosodik, hogy a támadásért Irán a felelős, és Teherán ezzel nyomást próbált volna gyakorolni az amerikai elnökre, a rezsim ellen hozott szankciók visszavonása érdekében, akkor a teheráni vezetés kudarcot fog vallani.

Pence közölte, hogy Mike Pompeo még a nap folymán Szaúd-Arábiába indul.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn – a bahreini koronaherceggel közös tájékoztatóján a Fehér Házban – azt hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem akar háborút Iránnal, bár felkészül, és megvan erre a katonai képessége. "A mienk a legerősebb haderő a világon" – szögezte le, hozzátéve, hogy "nem akar" új konfliktusokat, bár szerinte ez "néha elengedhetetlen".

Az elnök úgy fogalmazott: "úgy tűnik", hogy Irán áll a támadás hátterében, de tartózkodott attól, hogy egyértelműen Teheránt nevezze meg felelősnek. Mint mondta: "nagyon közel állnak" annak egyértelmű megállapításához, hogy ki követte el és honnan indította a támadást.

Hogan Gidley, a Fehér Ház helyettes szóvivője kedden újságíróknak megerősítette: a kormányzat "nem tudja bizonyossággal kimondani", hogy a támadás hátterében Irán állt. Ennek megítélésében Trump elnök "óvatos" – mondta a helyette szóvivő, és hozzáfűzte, hogy ha egyértelmű bizonyítékok nélkül neveznék meg Iránt, akkor "az amerikaiak azt mondanák, hogy (az elnök) háborús uszító".

Az amerikai sajtóban közben egyre több információ jelenik meg a támadás feltételezett hátteréről. A The New York Times című lap például – amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva – azt írta, hogy a szakértők vizsgálják a Szaúd-Arábiában talált dróndarabokat és az irányítási szerkezetet, amelyből következtethetnek a drón indítási helyére és repülési irányára. Az elemzők vizsgálják a dróntámadás helyszínéről készült a műholdas felvételeket is, s eddig arra a következtetésre jutottak, hogy legalább egy, de lehet, hogy több, alacsonyan repülő drón követte el a támadást.

Sajtóértesülések szerint Mark Esper védelmi miniszter és Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője egy sor "katonai megoldást" vázolt Donald Trumpnak, ennek részleteiről azonban csak feltételezések láttak napvilágot. Ezek szerint szóba került a drón, vagy drónok felbocsátási helyének bombázása és olyan titkos kiberhadműveletek végrehajtása, amellyel ellehetetlenítenék Irán olajipari infrastruktúráját.

