Meghan Markle visszamegy Amerikába!

Múlt héten sokakat megdöbbentett az az interjúsorozat, amelyben Meghan Markle-t mentális egészségéről kérdezték. A hercegné könnyeivel küszködve árulta el: nincs jól.

Fotó: Toby Melville – WPA Pool/Getty Images

Aki nyomon követi az életét, az biztosan tudja, hogy Meghant az elmúlt két év során rengeteg támadás érte, ebben pedig apjának és mostohatestvérének is nagy része volt. Sajnos a lejárató hadjárat megviselte Meghant főleg várandóssága alatt, de most, anyukaként is rosszul érinti a dolog.

A riportsorozat készítői arról is megkérdezték a hercegi párt, hol képzelik el a jövőjüket. Harry herceg egyértelműen kifejtette, hogy számukra az a legfontosabb, hogy találjanak egy olyan helyet, ahol senki sem zavarja őket és nyugodtan élhetnek. A herceg szerint a legideálisabb az lenne, ha Dél-Afrikába, Fokvárosba költözhetnének, viszont ez egyelőre nem megvalósítható.

Azt is elárulta, hogy most hat hetes szabadságot vesznek ki, és az egész család Amerikába utazik, hogy Meghan pihenhessen egy kicsit és kiszakadjon a megszokott közegből. A hercegné édesanyjánál töltik majd a hálaadást is, hogy legalább rövid időre átlagos életet élhessenek.

Korábban már arról is pletykáltak, hogy a hercegi pár végleg Amerikába költözik, és úgy tűnik Harry herceg egyáltalán nem zárkózik el attól, hogy az Egyesült Királyságon kívül éljenek.

Glamour