Ágoston László operaénekes is a londoni hídon volt, amikor egy férfi késsel támadt a járókelőkre.

Ketten meghaltak és hárman megsebesültek pénteken a London belvárosában történt késeléses terrortámadásban. A támadás elkövetésével egy 28 éves Usman Khan nevű férfit gyanúsítanak, akit a rendőrök agyonlőtték a helyszínen.

A terrortámadásnál egy magyar operaénekes, Ágoston László is ott volt. Az operaénekes, aki bloggerként is tevékenykedik, a Facebook-oldalán részletesen be is számolt a látottakról. Mint írta, először csak azt látta, hogy fut a tömeg, így ő is futni kezdett az emberekkel. Egy irodaházban lelt menedéket, ahová mások is menekültek. A biztonságiak aztán rájuk is zárták az épületet.

Az operaénekes részletesen leírta, ő maga hogyan élte meg a London Bridge-i támadást:

