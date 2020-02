Koronavírus: több mint 100 vendég távozhat a karantén alá vont szállodából

Öt magyar is tartózkodik, ott, elkezdték szabadon engedni a vendégeket.

A tenerifei szállodában 723 szállóvendég van kedd óta karanténban koronavírus-fertőzés miatt, köztük 5 magyar is. Most közülük 130 embernek engedélyezte a Kanári-szigetek kormánya, hogy elhagyja a szállodát – írta a hvg.hu. A távozók tünetmentesek, de állapotuk alakulását továbbra is figyelemmel kell kísérni.

A szállodában maradóknak sincsenek tüneteik, ezért a külföldi állampolgárok esetében már felvették a kapcsolatot az érintett konzulátusokkal annak érdekében, hogy meg tudják szervezni esetleges hazaszállításukat.

