A 17 éves hongkongi pomerániai kutyát múlt hónapban diagnosztizálták COVID-19-cel.

Az állat 60 éves gazdája maga is koronavírussal fertőződött, és nem sokkal ezután betegedett meg a kutya is. A WHO szerint ez az első és egyetlen eset, amely házi kedvenc megbetegedését mutatja, és egyértelmű: az eb a gazdijától kapta el a vírust.

Érdekesség, hogy az idős hölgy is felépült a betegségből, ahogyan az élemedett korú eb is, viszont a gyógyult kutyát végül a szíve vitte el.

