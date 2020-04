Pink és hároméves fia is felépült a koronavírusból

Pozitív volt az énekesnő Pink tesztje.

Két héttel ezelőtt pozitív lett az énekesnő Pink koronavírustesztje, de azóta már fel is épült a betegségből. Az énekesnő azt is közölte, hároméves fia is átesett a betegségen, de a férje és lányuk nem fertőződött meg.

Szeparálták őket a többi családtagtól, majd néhány napja több tesztet is végeztek rajtuk, ami már negatív lett, felépültek. Bejegyzésében az énekesnő üzen a Trump adminisztrációnak is, miszerint nem tesztelnek elég széles körben.

Illetve arról is ír, hogy kétszer félmillió dollárt (tehát összesen: 1 millió dollárt) adomány a védekezésre a philadelphiai Temple Egyetem kórháznak és a Los Angeles-i polgármester által létrehozott vírusellenes alapnak.

Cikk- és címlapkép: AFP

(hvg.hu)