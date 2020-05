A WHO szerint nem kizárt, hogy a koronavírus mindig jelen lesz, és sohasem fog eltűnni.

A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget ölthet, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat

– nyilatkozta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója, és egyben azt is hangsúlyozta, hogy mindenkit figyelmeztet, hogy tartsuk távul magunkat a járvány időtartamára vonatkozó jóslatoktól.

Fontos, hogy szót ejtsünk erről, ez a vírus újabb endémiás vírussá válhat közösségeinkben, s talán sosem fog eltűnni

– emelte ki online sajtótájékoztatóján Mike Ryan. Hozzátette, fontos, hogy realisták legyünk, és állítása szerint jelenleg senki sem tudja megjósolni, hogy mikor fog eltűnni a koronavírus-járvány.

Úgy vélem, ebben a helyzetben nem lehetnek ígéretek és határidők. Ez a betegség lehet, hogy hosszan tartó problémává válik, de az is lehet, hogy nem

– tette hozzá Mike Ryan.

A WHO vészhelyzeti igazgatójának a nyilatkozata szerint a világnak van ellenőrzése a járvány kezelése fölött, és még ha ki is fejlesztenek egy oltóanyagot, akkor is hatalmas erőfeszítést kell tenni a járvány legyőzésében. Mint mondta, óriási munka a vakcina kidolgozása, most is több mint száz potenciális oltóanyagon dolgoznak. Ezek közül többet már a klinikai tesztelés fázisában tudhatnak. Azonban hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz kifejleszteni egy hatékony oltóanyagot, példának a kanyarót említette, ami ellen bár van védőoltás, ennek ellenére a betegség nem tűnt el.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt nyilatkozta:

A járványgörbe alakulásának befolyásolása a kezünkben van. Ez mindenkit érint, és mindannyiunknak hozzá kell járulnunk a pandémia feltartóztatásához.

A decemberben Kínában felbukkant koronavírus világszerte 4,3 millió embert fertőzött meg, és több mint 291 ezer ember hunyt el benne.

(MTI)