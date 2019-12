Drámai vereség: Kiesett a női kéziválogatott a vébén

Kikapott Romániától, nem jutott középdöntőbe a magyar válogatott. A románok a vége előtt nyolc másodperccel szerezték meg először a vezetést a drámai mérkőzésen.

Tomori Zsuzsanna a Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság C csoportjának utolsó, 5. fordulójában játszott Magyarország – Románia mérkőzésen Jacusiróban 2019. december 6-án. MTI/EPA/Jamamura Hirosi

A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re kikapott Románia csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság pénteki játéknapján, a csoportkör utolsó fordulójában, így nem jutott a középdöntőbe.

A magyarok két győzelemmel és három vereséggel a negyedik helyen zártak a C csoportban. Az Elnök Kupáért sorra kerülő alsóházi rájátszásban Argentína lesz az első ellenfelük vasárnap, magyar idő szerint hajnali 4.30-tól.

A válogatottnak mostantól azért kell szurkolnia, hogy a tavalyi Európa-bajnokság 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon, mert ebben az esetben a kontinenstornán hetedik helyezett magyarok is részt vehetnek a márciusi selejtezőn. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőtornára, amely nem vívja ki az olimpián vagy a selejtezőn való szereplés jogát a mostani vb-n.

Eredmény, csoportkör, 5. (utolsó) forduló, C csoport:

Románia-Magyarország 28-27 (10-16)

Jacusiro, v.: Kuttler, Merz (németek)

lövések/gólok: 47/28, illetve 44/27

gólok hétméteresből: 9/9, illetve 6/4

kiállítások: 12, illetve 10 perc

Magyarország:

Bíró – Schatzl 2, Háfra 4, Tóvizi 1, Tomori 3, Kovacsics 6, Lukács 2, cserék: Klujber 1, Vámos 1, Szabó L. 6, Kovács A. 1, Tóth G., Kiss É., Faluvégi, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

Nagyszerűen kezdték a magyarok a nemzetközi szövetség részéről a forduló rangadójának kikiáltott jacusirói meccset: Bíró Blanka remekül védett, jól működött előtte a védelem, a másik kapu előtt pedig pontosak voltak a lövések.

A románok csaknem nyolc percig nem találtak be, ezért egyszer időt is kértek.

A folytatásban némileg megakadtak a támadások, ám ezt a helyzetet is higgadtan kezelte a csapat, taktikusan játszott, és hősiesen viselte a románok durva védekezését.

A szünet előtt már hét góllal is vezettek a magyarok, akik sokkal összeszedettebben, hatékonyabban kézilabdáztak, mint Montenegró és Spanyolország ellen.

A második félidő elejére eltűnt a lendület a magyar válogatott játékából, a felállt védőfallal szemben pontatlanok voltak a lövések, így a létszámfölényben támadó románok egy 4-0-s sorozattal felzárkóztak két gólra. Kim Rasmussen szövetségi kapitány időkérése után véget ért a magyarok kilencperces gól nélküli időszaka, és a csapatkapitány, Kovacsics Anikó vezérletével őrizték minimális előnyüket.

A kapuba visszatért Bíró Blanka újra bravúrokat mutatott be, csapata megint hárommal vezetett. Már csak hetven másodperc volt hátra, amikor Románia egyenlített, Kovács Anna két támadást is rosszul fejezett be, majd az ellenfél nyolc másodperccel a vége előtt büntetőt kapott, amit Cristina Neagu értékesített.

A románok ekkor vezettek először a meccsen, mégis nyertek, pedig a magyaroknak a döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz.

A mezőny legeredményesebb játékosa Neagu volt azzal, hogy 19 kísérletből tíz gólt dobott.

A két csapat 99. egymás elleni mérkőzésén – 56 magyar siker és kilenc döntetlen mellett – ez volt a 34. román győzelem.

A magyarok szombaton 39-15-re legyőzték Kazahsztánt, majd vasárnap Spanyolországtól 29-25-re, kedden Montenegróról 25-24-re kikaptak, szerdán pedig 30-20-ra nyertek Szenegál ellen.

korábban:

Spanyolország-Montenegró 27-26 (14-14)

Szenegál-Kazahsztán 30-20 (15-7)

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Montenegró 8, 3. Románia 6, 4. Magyarország 4, 5. Szenegál 2, 6. Kazahsztán 0

A középdöntőbe a csoportok első három helyezettje kerül. A világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.

