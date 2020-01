Elhunyt az NBA-legenda

Stern 2014-ben vonult vissza.

A legenda az elmúlt hetekben már súlyos állapotban volt,

decemberben agyvérzést is kapott, amelyből nem tudott teljesen felépülni. Ez okozta a halálát is, amelyre otthon, családja körében került sor.

Throwing it back to David Stern's legendary NBA draft performance in 2013.

R.I.P. pic.twitter.com/uRD9ZWH1Z2