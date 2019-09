Pár hét és végleg hazaengedik a kórházból Demjén Ferencet

Jól gyógyul agyérgörcse után a híres zenész, hétvégente már otthon lábadozhat.

A Blikk cikke szerint pár hét múlva véglegesen hazaengedhetik a rehabilitációs intézetből Demjén Ferenc Kossuth-díjas zenészt, aki négy hónapja szenvedett agyérgörcsöt és ezért egy pécsi kórházba került, ahol több nap mélyalatatás után ébredt fel.

Fotó: Youtube/TV2

Demjén mostanra már hétvégente otthonában lábadozhat, dióspusztai birtokán az állataival foglalkozik.

A lap beszélt az énekes-dalszerző egy ismerősével is, aki biztató dolgokat tudott mondani Demjén állapotáról:

Rózsi túl van a nehezén, ami sok erőt és hitet ad neki. Hogy hétvégékre hazajárhat, azt jelenti, már a szakápolói felügyelet sem indokolt. Persze, óvatosabban, komótosabban sétál, de lassan újra a régi (...) A kedélyállapotán is nagyot lendített, hogy hazajárhat. Újra úgy viccelődik, mint azelőtt. Olvas otthon, tévézik vagy zenét hallgat. Már a lépcsőzés is jól megy neki. Az orvosai szerint sokat segíthet a mielőbbi gyógyulásában, hogy családi környezetben van. Ebben az állatai is benne vannak, mert a macskákat, a kutyákat, a lovakat és a szamarakat is szinte családtagnak tekintik. Ha minden jól megy, szeptember végén, legkésőbb október elején végleg hazaengedik.