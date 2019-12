Hosszas huzavona, kilakoltatás és zárcserék után elhagyta Pécsi Ildikó budai lakását egyetemista unokája. A fiú viszonya ennek ellenére azonban nem javult meg a nagyszüleivel.

– mondta a Blikknek a művésznő.

Pécsi Ildikó hozzátette, hogy legalább emiatt nem kell már idegeskednie, hiszen ünnepel: a színésznő párja, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó 76 éves lett.

Az az igazság, hogy az ember egy bizonyos koron túl állandóan születésnapot él meg, vagy már nem is él... Nem csináltunk nagy ünnepet, Édesjólajosom most is ugyanúgy elment vásárolni, mint máskor. Az maga az ajándék, hogy együtt lehetünk és élünk. Lajosom és miatta én is nemrégiben még nagyon közel voltunk a halálhoz, de sikerült leküzdenie a betegségét