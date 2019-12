Cseke Katinka alig várta az ünnepeket, hogy végre több időt tölthessen családjával. A színésznő több mint harminc kilótól szabadult meg az idén, remek formáját az ünnepeket alatt is megtartotta.

mesélte a Blikknek a színésznő.

Hozzátette:

A családunkban rengeteg ünnepi hagyomány van, amit mindig be is tartunk, sok-sok éve. Apu halászlevet, anyu kocsonyát főz, és ezeket egyszerűen remekül csinálják, de csak és kizárólag karácsonykor kerülnek az asztalra. Hiába kérleljük őket, ez a két ételt csak ilyenkor hajlandóak elkészíteni. Persze ilyenkor sem kell arra figyelnem arra, hogy ne egyek túl sokat, mert nem is tudok, a gyógynövények tökéletesen elveszik az étvágyam. Ennek köszönhető hogy idén karácsonykor nem szedtem fel plusz kilókat. A másik ilyen hagyomány a "csilingelés". Két gyerek van a családban, a bátyámé, és az én lányom, akik ugyan már nagyok, 16 és 18 évesek, de minden évben, szenteste ugyanúgy felküldjük őket az emeletre, és csengetünk, amikor megérkezik a Jézuska. Ez mindig így volt, és remélem így is marad örökké”