Karanténkoncerteket tart Ákos, hogy jobb kedvre derítse rajongóit

A zenész 11 hétig minden héten közzétesz egy-egy koncertfelvételt.

A Facebook-oldalán jelentette be Ákos, hogy szerdánként közzétesz egy-egy koncertfilmet a YouTube-csatornáján, hogy ezzel kicsit jobb kedvre derítse az embereket, akiknek a koronavírus-járvány miatt most az otthonukban ajánlatos tartózkodniuk.

- A kreatív embereknek nincs más módjuk, hogy enyhítsék a saját tehetetlenségérzésüket, meg hogy próbáljanak segíteni másokon, meg magukon is, mint hogy valamilyen módon, a kreativitásukkal próbáljanak hozzájárulni ahhoz, hogy mások jobban érezzék magukat a bőrükben egy ilyen vérzivataros időszakban, mint amit most átélünk. Az ember szereti erősíteni magában és másokban is, hogy szükségünk van egymásra, szükségünk van arra, hogy fölemeljük magunkat, fölemeljük a szívünket, és valahogy humorral, jókedvvel próbáljunk egy nem humoros és nem jókedvű időszakot átvészelni.