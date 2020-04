Richard Gere 70 évesen ismét apa lett

Gere-nek au előző kapcsolatából már van egy 20 éves fia, mostani feleségétől pedig 2018-ban született egy gyermeke.

Richard Gere-nek nagyon bejött a meglehetősen nagy korkülönbséggel kötött új házassága, hiszen titokban nemrégiben újabb jövevény érkezett a családba.

A 70 éves színésznek megszületett a harmadik gyereke.

Az előző kapcsolatából már van egy 20 éves fia, mostani feleségétől pedig 2018-ban született egy gyermeke, Alexander.

A színész és a most 37 éves Alejandra Silva 2014-ben ismerkedtek meg egymással, az esküvőjüket pedig 2018-ban tartották azon a birtokon, ahol most is élnek.

Cikk- és címlapkép: AFP

(hellomagazine.com, blikk.hu)