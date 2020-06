Az orvosi kamara megkezdte a tiltakozó akciók előkészítését: letétbe helyezik a felmondó leveleket

Miközben a kormány a „magyarok” járvány elleni küzdelmének akadályozásáról beszél, ha bizonyos ügyekben a döntéshozói felelősséget meri firtatni a sajtó, egyre több jel utal arra, hogy a régiós összevetésben évek óta alulfizetett orvosok munkáját továbbra is csak a szavak szintjén, valamint a bruttó félmilliós egyszeri juttatással kívánja elismerni az állam.

A 2021-es büdzsé tervezetében sincs nyoma a régóta fontolgatott bérrendezésnek. Ám a „gyorséttermi bérek” belátható időn belül valószínűleg mégsem fognak tömeges elvándorlást eredményezni, Magyarország kormánya ugyanis parancsuralmi eszközökkel marasztalja a közegészségügyben dolgozó szakembereket – írja a jobboldali hetilap, a Magyar Hang.

Bár a május végén Semjén Zsolt által benyújtott javaslat a vészhelyzet megszüntetéséről és az ezalatt hozott rendkívüli intézkedések hatályon kívül helyezéséről szól, rögzíti azt is, hogy az egészségügyben gyakorlatilag korlátlan ideig fenntarthatóak a mostani viszonyok. Azaz a „betegellátás biztonsága érdekében” továbbra is önkényesen felfüggeszthet törvényeket a kormány. Ilyen jogszabály lehet az egészségügyi törvény is, amely limitálja a közalkalmazott orvosok elrendelhető és önként vállalt munkaidejét.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) ugyanis a bértárgyalásokkal egyidejűleg a nyilvánosság előtt is egyértelművé tette, ha a kormány nem emeli a béreket, az orvosok felmondják önként vállalt túlmunkaszerződéseiket. (Ha ez megtörténne, komoly ellátási gondok jelentkeznének a rendszerben, tehát zsarolási alapnak is kiváló.) A MOK márciusban jelezte azt is, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt semmilyen, az ellátást befolyásoló akciót nem indítanak, de megkezdték az önként vállalt túlmunka felmondásáról szóló orvosi nyilatkozatok letétbe helyezését.

