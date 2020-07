Karácsony Gergely tisztázta, hogy lesz-e belőle miniszterelnök-jelölt

Budapest főpolgármestere is vendége volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának.

A főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta: megtiszteltetésnek érzi, hogy Budapest főpolgármestere lehet,

nem készül arra, hogy a következő választásokon miniszterelnök-jelöltként indul.

A Lánchíd felújításáról azt mondta: a jelenlegi politikai vihar el fog ülni, a híd pedig fel lesz újítva. Arra, hogy Hollik István bejelentette, hogy a kormány átveszi a Lánchíd felújítását, ha a főváros vezetése sokáig „szerencsétlenkedik”, a főpolgármester azt mondta: ez „vaskos önleleplezés”, ugyanis ebből a kormányzati szándékból két dolog is kiderül. Az egyik, hogy tulajdonképpen nem is sürgős a kormányzatnak a felújítás, hiszen ha átvennék a hidat, akkor a közbeszerzést leghamarabb fél év múlva tudnák kiírni. A másik, hogy ezek szerint pénz is van a munkálatokra, nem csak az a 6 milliárd, amit a kormányzat a fővárosnak ígért.

A főpolgármester szerint a felújítás már régóta időszerű, és

„nem akar hátrafelé mutogatni”, de Tarlós Istvánnak 9 éve lett volna rá.

Az elfogadott 2021-es költségvetésről a főpolgármester azt mondta: nem csak az ellenzéki, de a fideszes önkormányzatok is rosszul járnak, hiszen tőlük is forrásokat vonnak el – a különbség csak annyi, hogy ők talán több támogatást kapnak később, mint az ellenzéki települések.

Karácsony hangsúlyozta: kereste a közös hangot a kormánnyal, egy időben – amikor megegyezés született az atlétikai vb-vel kapcsolatban – azt érezte, ez meg is tud valósulni, de szerinte a járványhelyzet fordulatot hozott: a kormányzat ugyanis úgy érezhette, erre hivatkozva sok mindent megtehet.

(ATV)